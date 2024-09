José Mayans: «La gente ya no quiere escuchar a Milei»

José Mayans aseguró que la población está perdiendo el interés y la confianza en el presidente, ya que gobierna por decreto, veta leyes necesarias y afecta a la población más vulnerable. Además, señaló que la presentación del presupuesto 2025 fue una «propaganda política», y que su Gobierno se comporta de manera «dictatorial», al pasar por arriba al Parlamento, gobernando por decretos que vulneran la Constitución. «El programa de Milei afectó a millones de personas y viene a hacer el cuento de que es exitoso», expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Mayans es senador nacional por Formosa, y la persona con más experiencia en ambas Cámaras, ya que es senador desde el 2001. Es presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Alta y se desempeñó, también, como diputado, previo al 2001. Es el patriarca del Congreso y la persona que mejor conoce la dinámica de esa organización. En una entrevista reciente, se refirió a los modales del presidente, Javier Milei, y advirtió que el libertario “es una persona muy maleducada”.

¿Qué le pasó cuando vio que el presidente Javier Milei le dijo a Germán Martínez, el presidente del bloque de Diputados más importante del Congreso, que no sabía sumar?

Lo primero es que el presidente siempre descalifica a las personas que piensan distinto.

Cuando la semana pasada tuvimos sesión, lo primero que hizo fue insultarnos por los resultados que tuvo la sesión. Así que no me extraña esa actitud, pero lo que menos hizo fue presentar el presupuesto, sino que presentó su propaganda política. Cuando en realidad lo que correspondía era que la presentación la haga el ministro de Economía en la comisión, que vaya también el secretario de Hacienda y obviamente que esté dispuesto a responder preguntas para que los diputados tengan el informe completo del presupuesto. Eso fue lo que pasó ayer.

¿Mejoró su relación con la vicepresidente en función de que veía algunas cuestiones que eran similares al peronismo?

La semana pasada nosotros teníamos tres temas. Uno era la boleta única, el otro tema eran las universidades, y después el tema de los fondos reservados de la SIDE. Ellos tuvieron una reunión con Milei y vinieron, diría, un poquito envalentonados de esa reunión. Y en labor parlamentaria lo primero que me dijeron es que íbamos a hacer una sesión secreta, que iba a asistir Bullrich, el ministro de Defensa y el responsable de la SIDE, y que íbamos a tener una sesión secreta para hablar sobre el tema de los fondos de la SIDE. Yo dije que no iba a haber sesión secreta y menos de un fondo de 100 mil millones de pesos a la espalda del pueblo argentino, teniendo en cuenta por lo que está atravesando la política argentina de gente que va y que vende su voto.

Después quisieron presionar, y yo dije que hacían falta los dos tercios, pero si no nosotros íbamos a filmar la reunión y dar una conferencia de prensa, porque Bullrich dice una cosa adentro y otra cosa afuera. Eso quedó desestimado. Ellos me dijeron que iban a parar la sesión y a sacar el tema de los fondos reservados. Y dije que vayamos al recinto, que es lo que corresponde. Allí, obviamente, se ratificó el plan de labor original y quedaron los tres puntos.

Tuvieron que hacer una reforma de la boleta única, porque la Junta Electoral dice que como está votado esto en este momento es inaplicable. Nosotros votamos en contra, el bloque completo. Fue a Diputados, volvió con una reforma amplia y haciendo caso omiso a la visión que le hizo la Junta Electoral. Así que esa ya es una complicación por el tema electoral, que habló ayer Milei.

En el tema universitario, obviamente, se puso que la mayoría está prácticamente bajo la línea de pobreza, por lo tanto lo que se contemplaba era una actualización. Hay universidades que tienen un gasto asignado de forma mensual de 17 millones de pesos y el gasto de servicios es de 14 millones de pesos. O sea, está totalmente pasado el tema de los servicios básicos para el tema de las universidades. Y lo que hicimos nosotros es una actualización básica como para que, primero, no estén en la línea de pobreza y, segundo, como para que puedan tener para los gastos básicos. Y después, el tema de los fondos fue rechazado por más de dos tercios, algo que causó el enojo del presidente, que nos dijo de todo y aparte decía de hacernos responsables si tenemos cualquier atentado acá en la República Argentina. Eso fue la semana pasada, el jueves fue eso. Eso fue la sesión pasada.

Ahora dijo que iba a presentar el presupuesto y lo que menos hizo fue presentar el presupuesto. Porque yo te digo cómo es de sencillo el presupuesto. La recaudación hasta hoy, en la República Argentina, fue de 80 mil billones de pesos. Dio un promedio aproximadamente de 10 mil billones por mes, lo que le da una previsión hasta fin de año de 120 mil billones. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos teniendo un ajuste mensual del 2% de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Economía. Pero con solo esa cifra está subestimando el tema del presupuesto que está contemplado en los 117 mil billones.

Manifestantes contra el programa económico del Gobierno.

Lo hacen todos, ¿no, José? Porque el planteo es en la medida para después tener más gastos discrecionales.

Pero como él dijo que va a hacer un cambio. Es el mismo equipo que le está presupuestando, porque si vos tomás el presupuesto de 2023, que era aproximadamente 29 mil billones, multiplicas por dos, que fue la inflación del año 2024, te da 60 mil, y multiplicas por dos, que fue la inflación de este año, es la misma previsión del presupuesto de 2023, con la diferencia solamente de los servicios económicos, que tiene una baja porque obviamente terminaron con todos los subsidios.

Después lo que da es una proyección de congelamiento prácticamente en el gasto social, que en el presupuesto general alcanza, más o menos, un 65% del gasto. Eso está prácticamente congelado. Hay una baja en los servicios económicos, que son los subsidios, porque obviamente el precio del combustible y la luz está dolarizado.

La otra novedad es que le pide a las provincias que bajen 60 mil millones de dólares, no sé dónde van a bajar eso, porque eso no es de gasto. Las provincias recibieron, de los 80 mil billones, 24 mil, o sea, menos de la tercera parte de lo que recauda la nación. Pero ese gasto, de los 80 que reciben 24, siempre fue compensado por el tema de la inversión pública y, aparte de eso, por la inversión que hacía el presidente en materia de educación, salud y otros temas que hacían al comportamiento entre las naciones y las provincias.

La última vez hubo una reunión en el CFI (Consejo Federal de Inversiones), de 23 gobernadores, y le dijeron al presidente que contemple la situación de la inversión pública, cosa que evidentemente ya no está contemplando en este presupuesto. Y va a traer aparejada una discusión interesante porque van a empezar en Diputados y ahí vamos a ver los ajustes técnicos que hacen con respecto al tema de la inversión pública. Qué obras son las que van a recomponer y cuáles son las que, en su momento en la Ley Bases original, están arriba del 70% o del 80%. Esta es la discusión que viene. En lo demás, en general, no hay mucha novedad, así que creo que vamos a tener nuevamente un año que va a ser bastante recesivo.

El presidente Javier Milei presentó el presupuesto 2025.

¿Cómo fue avanzando su relación con la vicepresidenta? ¿Y cómo lo afectó cuando la expresidenta Cristina Kirchner, de alguna manera dirigiéndose a usted, dijo que aquellos que ven a la vicepresidenta actual como alguien que posiblemente puede tener una afinidad con el periodismo, son miopes? ¿Esto lo que quiere decir es que la presidenta Cristina Kirchner no quiere que conduzca el peronismo un gobernador del interior?

Con ella, Victoria Villarruel, tengo un trato muy amable porque nosotros nos encontramos toda la semana en labor parlamentaria. Ella siempre es una persona muy amable y educada. Obviamente que en la reunión de labor parlamentaria se manifiesta muy leal al gobierno de Milei.

Lo que vos me preguntaste fue con respecto al tema de la política internacional, y yo dije que tiene la visión más próxima a nosotros. Pero ella siempre dice que obviamente es muy leal al presidente y también votó la Ley Bases, con la que nosotros no coincidimos. En este caso, que pidió la sesión secreta, también volvimos a chocar en ese tema. En todo lo que sea a la gestión parlamentaria siempre se manifiesta muy leal al Presidente.

Ahora, el programa de gobierno de Javier Milei con respecto al nuestro es de 180° grados de diferencia. Tienen una visión distinta, primero del rol del Estado, segundo en materia educativa, tercero en materia de salud, cuarto en el tema del endeudamiento público y los servicios públicos. Tenemos una visión, con respecto a Javier Milei, diametralmente opuesta. Y después está el tema de la Corte, que ella misma se pronunció en contra de lo que había mandado el presidente. El trato que tengo con ella es amable, al igual que el trato que tenemos con todos los otros bloques. Porque el Parlamento consiste en que podamos dialogar y establecer nuestras diferencias.

Cristina tiene una visión respecto del Estado que nos pone en las antípodas de lo que opina el Gobierno de Milei.

Claudio Mardones: Uno de los mensajes más directos del presidente Javier Milei ayer fue a los gobernadores. Los mencionó una sola vez, y dijo que tienen que hacer su parte en 2025, y hacerse cargo de un recorte de 60 mil millones de dólares.

Queda el tránsito por Diputados, pero en el Senado, la Cámara de las Provincias, la voz de los gobernadores tiene un peso mucho más determinante que en Diputados. ¿Cómo cree que va a ser esa negociación en un momento en donde incluso hasta los gobernadores de Juntos por el Cambio le reclaman al Gobierno nacional el cumplimiento de compromisos que han sido incumplidos? ¿Cree que hay alguna posibilidad o que esto es un planteo de máxima para abrir una negociación casi reproduciendo el mecanismo de negociación que tuvieron con la Ley Bases? ¿Qué ve usted?

Veo más para abrir un mecanismo de negociación seguramente, porque lo otro es absolutamente impracticable. Estamos hablando de 23 gobernadores que se manifestaron en forma unánime. Lo que pasa es que cuando uno distribuye el presupuesto nacional tenés 80 mil billones de recaudación, y las provincias se llevan 24. Los gobernadores, por lo menos los que hablaban conmigo, están hablando de un nuevo concepto de distribución de la coparticipación si el Gobierno va a seguir con esta actitud, porque no podemos repartir los fondos de esta forma, donde todas las provincias en que se recaudan los impuestos se llevan 24 mil y el resto completo se lo lleva Nación, y sin invertir en el resto en las provincias.

En realidad, el presupuesto es un pacto entre la Nación y las provincias. Primero están los diputados que ven el análisis completo, la proyección de gastos, la inversión pública que es central, el tema de los subsidios económicos y el costo energético. Y después nosotros vamos con la misma revisión que hace Diputados, pero con fuerzas sobre el interés de las provincias. Y va a haber un reclamo muy fuerte sobre todo eso.

Ahora, cuando usted dice presupuesto plurianual, que son varios años, que uno va a tener una inversión en vivienda, energía y agua potable. Hay obras que han quedado prácticamente, desde diciembre, paralizadas totalmente. Eso implica reclamo del sector comercial o laboral a los empresarios, reclamo del sector empresarial a la provincia y obviamente de la provincia al Gobierno nacional. ¿Qué van a hacer con la inversión? ¿La van a paralizar totalmente? ¿No nos van a dar más los fondos? ¿Vamos a terminar en juicios por todas partes? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Y qué va a pasar con el tema de los fondos previsionales? Porque también se está refiriendo a eso.

Pero, no te olvides que hay 13 provincias que no transfirieron las cajas, pero que la recaudación, o sea, aportes previsionales, tanto laborales como empresarios, y también tema impositivo, se recaudan en las provincias. Por eso correspondía una parte de esa compensación a las provincias, que el Gobierno desde diciembre niega dar. Entonces ahí se abre toda la discusión.

Vamos a escuchar lo que dicen los diputados, pero si va en contra de lo que vendría a ser el desarrollo económico y social, como establece la Constitución, obviamente que nosotros no podemos estar de acuerdo. A menos que el presidente no quiera tener presupuesto y quiera seguir manejándose como se maneja hasta ahora.

CM: Usted ha hablado de negociación y queda un tramo todavía para que llegue el momento de las definiciones en el Senado. Pero en el medio hay otra negociación y quería preguntarle en qué estado está. Me refiero a lo que hemos recorrido en estas últimas semanas, que los posibles acuerdos para la designación del juez federal, Ariel Lijo, para ocupar el cargo vacante que dejó Elena Highton de Nolasco, están totalmente trabadas. Lo mismo ocurre con Manuel García Mansilla. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la posición de su bloque?

Está paralizado el tema porque, como yo dije desde el principio, a mí como presidente del interbloque nadie me habló. Enviaron dos nombres e hicieron negociaciones, no sé quién ni en nombre de quién. Esto es un concepto de negociación política en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos y acá. Entonces no pueden venir y tirarnos dos nombres. Tienen que tener en cuenta también que está vacante el puesto de procurador general y de defensor. Después está también el tema de la alcaldía, y otros temas que hacen mal el comportamiento de la justicia y que nosotros queremos discutir. Así que, por ahora está trabado eso.

Elizabeth Peger: Vuelvo con el tema presupuesto, y analizando o tratando de imaginarnos qué es lo que quiere Milei. Plantea un ajuste de 60 mil millones de dólares a las provincias, pero a su vez les advierte que les va a transferir más servicios y les reclama, además, una baja de impuestos provinciales, particularmente menciona ingresos brutos. Un esquema bastante complejo. Si uno analiza todo esto, amén de un montón de cuestiones más incorporadas, como el congelamiento de asignaciones familiares, la actualización de los jubilados que por decreto va a estar incluida en un artículo de presupuesto. ¿Realmente Milei quiere tener un presupuesto?

Yo estoy viendo el comportamiento y no sé si quiere tener un presupuesto con esto que dijo ayer a las provincias, de bajar 60 mil millones de dólares. Aparte, estoy analizando el tema aún, no es que hay bajas en impuestos nacionales. Hay bajas para los grandes contribuyentes en materia de bienes personales, pero todo lo que se da, por ejemplo, para los monotributistas y los trabajadores…

EP: Retenciones, por ejemplo, que se mantienen en una recaudación del 100%.

Claro, hay un montón que están todos para arriba, no es que estén para abajo. La proyección que hoy tiene el presupuesto, hasta fin de año, es de 120 mil billones, y el presupuesto que hoy larga Milei es de 117 mil. Con respecto a este año ya está subestimado ese presupuesto.

Habla de un crecimiento del 5%, quiero ver el milagro, porque hasta ahora tenemos una baja de casi cuatro puntos del PBI. Eso quiere decir exportación, importación, inversión y consumo. Ahí hay dos problemas que tiene la mesa de cuatro patas. En la inversión, Milei planifica prácticamente inversión cero en la provincia. Porque Sturzenegger dijo que se terminó la obra pública en el país, algo con lo que nosotros estamos en absoluto desacuerdo. No estamos de acuerdo porque así no se distribuye el sistema presupuestario.

Después, hay obras estratégicas que no pueden ser paralizadas en el país. Hay inversiones que se tienen que hacer, por ejemplo, en materia energética, el tema nuclear que están pensando en privatizar y regalar el sistema nuclear argentino. Tampoco estamos de acuerdo con eso. Todo eso lo vamos a analizar en el presupuesto que viene.

El decirle a las provincias que no van a invertir, que les bajó la coparticipación al 16% y que se conformen con lo que reciben estrictamente por coparticipación, va a afectar el tema de crecimiento de la inversión. Y aparte, el otro problema que tenemos es lo que se refiere al tema salarial. Si tiene esa visión y sigue bajando el esquema del salario con respecto a la posibilidad que tiene de llegar a la canasta, golpea también una de las patas de la mesa, que es el consumo. Si no hay consumo, no hay inversión. Esos dos factores no sé cómo van a llegar a un crecimiento de 5% del PBI. No lo estoy viendo realmente.

Encuesta sobre la aprobación del Gobierno.

EP: Ayer en la sesión hubo pocos diputados y muchos menos senadores, 120 diputados y 10 senadores. Pero también fue bajo el nivel del rating de la cadena oficial si uno lo compara, por ejemplo, con lo que ocurrió cuando Milei inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso. ¿A qué lo atribuye?

A que miente mucho. El presidente miente mucho. Le dijo a la gente que él era un experto para resolver la crisis y que iba a hacer pagar todo el costo a la casta. Supuestamente la casta es el Parlamento, ya que como a todo gobierno dictatorial, no le gusta el Parlamento porque es el que hace la ley, controla la seguridad pública, la defensa nacional, el gasto público y la deuda. Todo gobierno dictatorial, lo primero que hace es tirarse contra el Parlamento.

El Parlamento representa el 0,33% del gasto, o sea, ni siquiera desapareciendo el Parlamento puede resolver el problema por ahí. El problema de Milei es que, obviamente, el fracaso del crecimiento económico del país ha hecho aumentar la deuda pública. Aumentaron la deuda pública en 81 mil millones en siete meses. Esa parte no está contando el presidente. Él dice que bajó la inflación de 17 mil al 0,4%. Son cifras raras, y eso hace que se le reste mucha credibilidad. Entonces, la gente ya no lo quiere escuchar.

Por ejemplo, en el tema de los jubilados hay siete millones de personas afectadas. Y por un aumento que es básico, le mintió a la gente diciéndole que nosotros, la casta y los degenerados fiscales, aumentamos en 360 mil millones de dólares el presupuesto. Un disparate total.

¿Ustedes vieron lo que fue la marcha universitaria en todo el país? Reclamando, por lo menos, lo básico, que fue lo que hicimos nosotros ratificando con más de dos tercios, y ahora dice que somos unos degenerados fiscales y que va a vetar nuevamente. Toda esa gente era la que pertenecía al presupuesto nacional. El 65% del gasto estaba ahí y el 15% estaba en los subsidios, que era el 80% del presupuesto. Obviamente, al terminar con todos los subsidios, ya se cerraron más de 10 mil pymes, y siguen cerrando porque no pueden pagar los servicios básicos. Todo es caro, y obviamente que las pymes tienen mucho que ver con el tema de los servicios. La semana pasada se reunieron con nosotros y nos explicaron eso.

En materia previsional afectó siete millones de personas, en materia educativa, dos millones y medio de personas, en las pymes se perdieron casi 700 mil puestos de trabajo, y en el endeudamiento público subió entre 70 y 80 mil millones en siete meses. Encima viene a hacer el cuento de que es un programa exitoso.

La verdad, estoy muy preocupado porque realmente no veo que el programa económico genere expectativa y esa fue la respuesta de la gente en el rating. Es una persona que está perdiendo mucha credibilidad.

Dijo dos veces en este reportaje “dictatorial”. ¿Es un gobierno dictatorial?

Fijate el 70/23. Es un DNU que avasalla totalmente la Constitución. Deroga 82 leyes y reforma 300. No tiene asignada esa función por la Constitución.

Si el Ejecutivo deroga 82 leyes y modifica 300 por medio de un DNU que el Senado rechazó por casi dos tercios y, aparte de eso, tenemos una Corte que resucita una ley y hace un nuevo Consejo de la Magistratura, la verdad es que tenemos un problema institucional muy serio en el país.

El otro cuestionamiento que hacemos es el tema de los sorteos que hace Comodoro Py. Nosotros habíamos determinado un esquema transparente de sorteo para que sea público, porque no pueden seguir manejándose las causas encerradas en cuatro paredes y en una computadora que ellos manejan y que sortean de acuerdo a la cara del cliente. Es vergonzoso eso.

Hay cosas que hay que discutir para ver si queremos tener una auténtica democracia y un sistema republicano de gobierno. Con el tema de los derechos humanos, vean lo que pasó con esa visita que planificaron a los genocidas. Eso tiene que ver con el tema también de la Corte. Todo tiene que ver con todo.

