José Mayans«Fue muy claro y de calidad»

El titular del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, dijo que el primer informe de gestión que brindó ayer 18/06 en el Congreso el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue «muy claro y de calidad» y tuvo el fin de trazar el estado en que se encontró al país en diciembre pasado y las medidas para mitigar la crisis derivada del coronavirus.

El senador del oficialismo ponderó el mensaje de Cafiero y consideró que «fue muy claro y de calidad tanto el informe de gestión como su explicación sobre cómo encontró a la Argentina» el gobierno de Alberto Fernández.

«Cafiero brindó un detallado panorama de las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández para atender los efectos sociales y económicos de la pandemia», sostuvo Mayans, y fustigó a la oposición por su accionar «mezquino e irresponsable» durante las sesiones de la Cámara alta.

«No quisieron tratar la ley de alquileres, no quisieron tratar el proyecto educativo y ahora y a sólo seis meses de haber dejado el gobierno, en las filas de Juntos por el Cambio no existe un poco de reflexión, un poquito de humildad, no recapacitan sobre el daño que le han hecho al pueblo argentino», afirmó.

Sobre la pandemia de Covid-19 el senador advirtió que «el virus no distingue clases sociales ni títulos de nobleza» y remarcó que el gobierno del Frente de Todos priorizó «el más sagrado de los derechos que es el derecho a la vida y el derecho a la existencia».