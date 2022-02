José Sánchez: «La Agrupación Nacional Antonio López está más fuerte y unida que nunca»

La actualidad del mundo panaderil sigue dando que hablar. Tras las polémicas elecciones de autoridades de octubre pasado en la Federación de Panaderos (FAUPPA), en las últimas semanas se registraron denuncias por el mal funcionamiento de la obra social y la intromisión gremial de la organización nacional en la vida interna del sindicato porteño de panaderos.

Para analizar la situación de la actividad, Mundo Gremial entrevistó a José Sánchez, secretario general del sindicato de Panaderos de Capital Federal y referente de la Agrupación Nacional Antonio López.

– ¿Qué evaluación realizás de las elecciones en la FAUPPA?

– Las elecciones en la FAUPPA para la Agrupación «Antonio López» fueron buenas porque hemos obtenido 48 congresales que no es un dato menor, con la participación de 14 filiales, por ese lado, para la Antonio López fue algo muy importante teniendo en cuenta los pocos meses de campaña y con una participación federal.

En referencia a lo institucionalmente, y en sí en el Congreso eleccionario, fue un verdadero desastre. El oficialismo faltó a la palabra: un día previo a la elección se acordó que solo se posibilitaría el ingreso de los congresales titulares de cada filial por cuestiones de protocolo Covid y que más de 120 compañeros y compañeras no estaba habilitado el lugar para sesionar. Creímos en la palabra de ellos, pero al momento del congreso nos encontramos con un panorama totalmente distinto.

– ¿Les tendieron una trampa?

– Al entrar al recinto nos encontramos con casi 300 personas de los cuales no eran congresales, ahí ya nos pareció chocante y nos tomamos como una falta de respeto. Había más de 100 personas de seguridad, parecía una cárcel, nos sentimos amenazados e intimados. No nos podíamos tomar de otra manera, fue lamentable.

Trascurriendo las horas, veíamos que estaba el padrón inflado. Por ejemplo, filiales que históricamente tuvieron 4 congresales participó con 7 congresales titulares. Nosotros ya lo habíamos notificado ante la Federación, el ministerio de Trabajo y la Justicia. Sabíamos que iban a engrosar el padrón y efectivamente fue lo que pasó.

Obviamente que bajo estas condiciones no podíamos avalar este Congreso, por eso nos terminamos retirando del recinto. Ahí mismo impugnamos el Congreso adelante del veedor del ministerio de Trabajo y nos retiramos del lugar.

– Pero el Congreso se realizó igual y hoy hay nuevas autoridades en funciones, ¿existe alguna instancia para denunciar o impugnar lo que sucedió?

– Después de salir a impugnar el congreso dimos todos los pasos correspondientes, agotamos todas las vías administrativas, denunciando ante el ministerio de Trabajo, yendo a la justicia. Es importante destacar que nosotros desde la Antonio Lopez, primero, nunca nos opusimos a la realización del Congreso, más del 50% del secretariado nacional somos parte de la Agrupación Antonio López, nunca nos opusimos, lo que sí hicimos fue pedir el padrón y nunca tuvimos respuestas.

Pedimos a la federación por carta documento el padrón, pero no teniendo respuesta fuimos al ministerio y la justicia. La justicia nos da la razón, hasta nosotros podríamos haber impugnado el congreso en la previa, porque lo que presentaron ante la justicia fue un desastre. Pero más allá de eso nosotros nunca buscamos impugnar o que no se realice el congreso, nosotros seguimos porque queríamos una elección clara y transparente. Actuamos de buena fe, somos conscientes porque nosotros hace de 24 a 30 años que estamos en la conducción, nos conocemos, sabemos cuántos congresales hay en cada filial, y después de estos dos años de pandemia no podía haber crecimiento de afiliados en las organizaciones de base, y por eso sabíamos que iban a engrosar el padrón. La justicia nos dio la razón y luego en el congreso de Corrientes se verificó lo que nosotros veníamos diciendo. Siempre quisimos que las cosas sean claras y lamentablemente no obtuvimos lo mismo de otro lado. Ellos nos pusieron en el rol de denunciantes. Sabemos que no es la solución ir a la justicia, no queremos eso para la organización, nosotros lo que queremos elecciones claras, y el que pierde conduce y el que pierde acompaña. Siempre actuamos de esa manera.

– Y ahora, ¿cuál es el pedido de la Agrupación?

– Pedimos que se haga nuevamente el Congreso con padrones transparentes. No queremos una intervención, queremos que se realice un congreso con condiciones claras para todos. No nos dejan otra salida que denunciar, ellos nos ponen en esa situación, generando una incomodidad en la organización. Ahora estamos esperando que resuelva la justicia, pero hasta el momento no obtuvimos respuestas. Hoy la FAUPPA conduce con un certificado de autoridades provisorio. Está claro que si hay una cerficicación provisoria es por que todavía no se resolvió, en la justicia ni el ministerio, la denuncia realizada por la Antonio López.

– Tras el proceso electoral, ¿cuál es la actualidad de la Agrupación «Antonio López»?

– Hoy la Agrupación está más firme que nunca. Más unidos y fuertes que nunca. Seguimos adelante con nuestros pensamientos. Seguimos recibiendo quejas de distintas organizaciones de base por problemas de la obra social y falencias con la tarea gremial de la FAUPPA, todos puntos que ya veníamos manifestando. Hoy los que están al frente de la federación y de la obra social, aclaro, con un certificado provisorio, hay cosas que no se están manejando, cosas que se están escapando, no hacen lo que tienen que hacer y eso va a parar a que el trabajador de cada filial esté enojado porque no obtienen respuesta. Nos obligan a nosotros a hacer las denuncias correspondientes, porque tenemos que acompañar a los trabajadores. No hay respuestas de parte de la obra social.

En las próximas semanas vamos a realizar una convocatoria a un plenario de secretarios generales presencial para evaluar y definir los pasos a seguir como Agrupación, y las denuncias que tengamos que hacer. Nos sentimos atacados por la Federación por defender a nuestros trabajadores y trabajadoras de base.

– Mencionaste la obra social que hoy es un motivo de queja por parte de los afiliados, ¿cómo es la situación de OSPEP?

– Con la obra social tenemos problemas en varias filiales y son las que integran la Antonio López, incluido Capital y el conurbano. Acá tenemos problemas que los sufren los afiliados y sus familias. Recibimos las demandas de los trabajadores que no obtienen respuestas, y nosotros estamos obligados a exigir soluciones.

Por ejemplo, hoy en Chaco tienen cortado el servicio de salud. Ya están hechas las denuncias correspondientes y es urgente que le den una solución. Quienes manejan la conducción no están tratando esos problemas. La preocupación es muy grande. No se ocupan de las responsabilidades que tienen como responsables de la obra social.

– Cambiando de tema, en las últimas semanas, en la filial Capital se registró un fuerte conflicto en las elecciones de delegados de la planta del establecimiento las Media lunas del Abuelo con fuertes denuncias hacia la FAUPPA, ¿cómo se encuentra hoy la situación?

-A ver, te comento, En esa planta de las Medialunas del Abuelo fue un tema político. Recibimos un ataque directo de la Federación, tenemos las razones para decirlo, y digo razones, porque tenemos testigos, audios, videos, fotos, etc.

Se entrometieron en la vida institucional de la Filial Capital Federal. Fueron a buscar a los delegados de la planta comprándolos, metiéndose con los trabajadores, fueron a ofrecerles cajas navideñas, estadías gratuitas en los Hoteles de la Federacion Nacional, en la colonia de Tanti, Córdoba y Mar de Ajo, obsequios, motocicleta cero kilómetro y hasta dinero, de lo cual nos preguntamos el origen de esos fondos, afiches, pasacalles y pintadas, atacaron mi figura por los alrededores de la empresa y parte de zona oeste de la Provincia de Bs. As., aprovechándose de las necesidades de nuestros trabajadores. Manejan la caja y quieren comprar a las personas. Pero se equivocaron.

Pudieron ingresar a la planta a través de la obra social y aprovecharon para intentar ‘comprar’ a los trabajadores, embaucarlos para que apoyen a opositores, e intentaron comprar a los actuales delegados para que desistan de la postulación.

Ellos trabajan de esa manera. Es el precio que tenemos que pagar por intentar mejorar las cosas en nuestra FAUPPA. Ya hemos detectados casos similares en otros puntos del país.

En Medialunas del Abuelo les salió mal, porque nosotros hemos realizado una buena gestión a lo largo de los años gestionamos reuniones con directores del ministerio de trabajo, el sindicato y la empresa para cuidar el empleo registrado y el salario de los compañeros, los trabajadores no se olvidan del trabajo que hemos realizado en conjunto en esta empresa, los compañeros tienen un apartado, sus propias condiciones laborales, y sus propias paritarias que trabajamos siempre en conjunto. y los compañeros nos vinieron a contar lo que les había pasado. La federación provocó una división bastante fuerte entre los trabajadores de esa empresa y eso es muy grave.

Finalmente los delegados que no aceptaron ser comprados ganaron la elección y dieron por tierra las intenciones de quienes conducen hoy la FAUPPA. Nosotros honramos a los compañeros que no se vendieron, esto habla del trabajo de toda la comisión directiva de UPPA CABA en la empresa. Las secretarias que tienen la responsabilidad directa de llevar el proceso eleccionario lo realizaron con mucha responsabilidad, estando un veedor del Ministerio de Trabajo. Eso se vio reflejado en las urnas con el apoyo de los trabajadores.

Vamos a seguir denunciando cada irregularidad que detectemos, repudiamos la intromisión de la FAUPPA en las organizaciones de base, sea de esta agrupación o la de ellos. La federación no tiene poder para meterse en la vida interna de los sindicatos de base. El camino de la Antonio López no es la denuncia, pero ellos nos empujan a denunciar. Es muy grave lo que está pasando.

– Y con relación a las paritarias, ¿cómo es la actualidad?

Y con respecto al tema paritario les informamos a los trabajadores y trabajadoras de Capital que en el mes de marzo arrancan las negociaciones salariales del año 2022 y como todos los años vamos a estar informando sobre la negociación paritaria.

Aprovecho esta oportunidad para saludar a las compañeras y compañeros trabajadores que nos acompañan desde hace muchos años, que toda la comisión directiva seguirá siempre por el camino de la defensa y el bienestar de la familia panadera.

No vamos a darle importancia a un puñado de mal intencionados que solo quieren llevar a la organización gremial a los momentos más oscuros de nuestra Organización gremial.