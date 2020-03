Jóvenes ponen la tecnología al servicio de la salúd pública Argentina – NCN

El drama del coronavirus y la urgencia en insumos que implica la Pandemia en los ámbitos de la salud ha sido un problema a lo largo y ancho del orbe, pero sobre todo en nuestro país.

Esta situación ha sido el motor de muchos jóvenes emprendedores que no dudaron en poner todo su ingenio y tiempo en post de ayudar al prójimo.

Este es el caso de Guillermo y Gerónimo Cabrera, padre e hijo, que viven en Banfield y hace tres años decidieron comenzar con un emprendimiento llamado Te doy una mano, por medio del cual empezaron a imprimir prótesis 3D para donar a hospitales; un año más tarde, hicieron «portasueros con superpoderes» para las salas de internación pediátricas; y, ahora, de cara a la emergencia sanitaria, decidieron fabricar válvulas para respiradores y mascarillas protectoras para el personal médico.

«Es que viendo portales de otros países de Europa, específicamente de Italia, vimos que hay gente que está empezando a hacer unas válvulas que se llaman válvulas Venturi y dijimos ’nosotros tenemos impresoras 3D, las podemos hacer acá en la Argentina’. Entonces, para evitar tantas muertes en nuestro gran país, que mi viejo y yo queremos mucho, decidimos hacer esas válvulas que sirven para los respiradores y las vamos a entregar de manera gratuita en todas las instituciones que disponga el Gobierno para el tratamiento del Covid-19″.



Además de este prototipo especial, están en proceso de fabricación de mascarillas especiales “Hablamos con el director del hospital de Lavallol y le preguntamos qué podía llegar a necesitar. Y nos respondió que lo que hay que hacer es cuidar a los médicos que van a estar en contacto con personas infectadas. Estuvimos viendo que en Europa se imprimen mascarillas que recubren toda la cara. Llegué a mi casa y me puse a diseñar mi propio modelo de mascarilla», reveló Gerónimo quien junto a Guillermo ya están trabajando en la fabricación de estos insumos protectores para los médicos.



“Lo que más necesitamos ahora es el acetato (el plástico que recubre la cara) el resto lo tenemos todo por suerte. Estamos en proceso de ver si las radiografías viejas sirven. La idea es blanquearlas con lavandina y ver si podemos reutilizarlas, por lo pronto si alguna librería tiene para proveernos sería de gran ayuda” finaliza Gerónimo.

También en Argentina, pero en el Barrio de Belgrano, vive Juan Manuel Caamaño, otros de estos “héroes anónimos” que no dudaron en poner su esfuerzo a disponibilidad.



Él también cuenta con equipos e impresoras 3-D “siempre hice piezas de reposición para pacientes con discapacidad, piezas anatómicas para estudiantes de medicina, piezas de respuestos para herramientas especiales de medicina” y dado este problema del coronavirus y “viendo lo que pasaba en otras comunidades afuera con las que tengo contacto pude prever que esto pasaría en algún momento en nuestro país” explica el joven.

“El problema es que ahora los pedidos de estas mascarillas especiales se me fue de las manos. Me llaman de todos los hospitales y ya la capacidad de insumo que tenía ya no me alcanza” refiere.

“Comencé con 30 o 40 pedidos y el último fue de casi 4 mil máscaras, estoy armando una lista de prioridades para poder cumplir con todos, pero el (otra vez) acetato es lo más complejo de conseguir” detalla y añade “mis proveedores de siempre no pueden ayudarme porque están cerrados y no tengo posibilidades”.

En este sentido su pedido es clave “no quiero siquiera que me lo pague el estado, pero al menos tener la posibilidad de ir a buscarlo, que me gestionen ese permiso al menos” y agrega “lo máximo que pude hacer lo hice, diseñé, publique mis diseños, solo necesito esa ayuda de tener insumos para no parar la ayuda”.



Ambos a través de sus redes están disponibles, no solo para poder hacer visible su trabajo, sino como canal para todo aquel que pueda colaborar.

Dos historias, de las miles que sin dudas existen, de personas anónimas que brindan sus minutos, sus herramientas, su ingenio, para ayudar a quienes más necesitan. Lo hicieron siempre, lo hacen mucho más ahora.



¿Cómo contactarlos?

Los hospitales que deseen solicitar el material pueden comunicarse con Gerónimo y Guillermo enviando un correo electrónico a [email protected] o a través de un mensaje privado de instagram en la cuenta @elchicodelasmanos.

En el caso de Juan Manuel Caamaño su Istagraan es https://www.instagram.com/explore/tags/jmc3d/