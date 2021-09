Juan Gabriel Valdes: “El 11-S cambió la agenda internacional y puso al terrorismo como un factor central” – Télam

Valds: “Todos los embajadores latinoamericanos vimos juntos el momento en que el segundo avin chocaba contra la torre”. Foto: AFP

El diplomtico chileno Juan Gabriel Valds, quien era embajador de su pas ante la ONU en Nueva York al momento del atentado contra las Torres Gemelas, sostuvo que tras el 11-S Estados Unidos incorpor al “terrorismo” en el centro de la agenda internacional, “gener una reaccin ante el mundo islmico” y una unidad absoluta entre los estadounidenses “para bien y para mal” que se tradujo en expresiones de solidaridad, pero tambin en un discurso dominante que justific guerras con “un dao enorme”.

El 11 de septiembre de 2001 (11-S), cuando el primer avin impact contra la Torre Norte del World Trade Center, Valds estaba en la embajada de Chile, en una reunin con los miembros del Grupo Latinoamericano de la ONU: “Todos los embajadores latinoamericanos vimos juntos el momento en que el segundo avin chocaba contra la torre, todos salieron disparados a hablar con sus capitales. Transform la vida de mucha gente y cambi la agenda internacional, que debi incluir al terrorismo como un factor central.”

– Tlam: Qu polticas considera se convirtieron en incuestionables?

– Juan Gabriel Valds: Tengo dos ancdotas de ese da que me parecen interesantes porque reflejan el tipo de reaccin que existi en EEUU. Ese mismo da me encontr con los conserjes de mi edificio, que eran en su mayora rabes, y me dijeron: ‘Nuestra vida va a cambiar de manera brutal porque este es un atentado que proviene del Medio Oriente’. Otro dijo: ‘Mis hijos han nacido y crecido aqu pero me temo que viene una represin muy fuerte sobre nosotros’. Dos meses ms tarde, el Gobierno de EEUU decidi fichar a todas las personas de Medio Oriente que haban llegado del exterior en los meses anteriores. Se produjo una suerte de reaccin ante el mundo islmico que el propio presidente (George W.) Bush se vio obligado a corregir al decir que no era una guerra contra el Islam. Se produjo un fenmeno muy difcil que sigue existiendo hasta el da de hoy y que ha generado en el mundo rabe una reaccin muy violenta en contra de EEUU, como resultado de las guerras en Afganistn, Irak y Siria. La segunda ancdota es de cuando un polica me pidi mi identidad, algo que antes no pasaba. Recuerdo que me dijo: ‘Hijo mo nuestra vida va a cambiar mucho en materia de seguridad’. De ah en adelante todos hemos vivido un nivel de control que se hace cada da ms desagradable y ms invasivo.

– T.: El atentado defini parte de la idiosincrasia estadounidense?

-J.G.V.: En EEUU la creencia en las conspiraciones es un factor que estaba inscripto en la cultura. Tambin lo vivimos con (Donald) Trump de una manera brutal. Pero entonces nadie entenda bien qu suceda. Nuestra primera reaccin fue condenar un asesinato en masa y solidarizarnos con el pueblo de EEUU, cuyos civiles haban sido atacados cobardemente. Cost determinar dnde estaban los actores y Al Qaeda era muy poco conocido en Estados Unidos, salvo por la agencia de inteligencia que cre una serie de visiones acerca de lo que ocurra en el Medio Oriente y de la relacin de Estados Unidos con el mundo que llev a que mucha gente suscribiera a todo tipo de tesis que no eran verdad. Esto lleg a su mxima expresin cuando EEUU asegur que un actor principal en el ataque era Sadam Hussein, quien no tena relacin, y lanz una guerra que le trajo un dao enorme a EEUU hasta el da de hoy y que genera todava una situacin peligrosa en Medio Oriente.

Juan Gabriel Valds. Foto: AFP

-T.: Pareciera que el atentado unific la sociedad y al espectro poltico.

– J.G.V.: El atentado unific a la sociedad norteamericana para bien y para mal. La solidaridad entre ciudadanos y los testimonios de humanidad que yo viv en esos das fueron admirables. Pero existi una idea de solidaridad y de pas atacado, y hubo una serie de errores polticos muy serios, como la construccin de un discurso de lo que haba que hacer. A mi juicio EEUU debera haber impedido que (Osama) Ben Laden escapara a Pakistn, en cambio culp militarmente a Afganistn y se lanz a una guerra contra Irak. Hubo gente que comenz a solidarizarse con esta idea, como resultado de lo que haba sido la solidaridad inicial con el atentado, y ese sentido de unidad fue utilizado de una forma que condujo a daos mayores, incluso en la prensa norteamericana. Otro factor determinante fue el sentido de vulnerabilidad, que contina en el mundo entero hasta el da de hoy porque ningn pas est libre de la posibilidad de que un grupo terrorista acte.

– T.: Hubo algn tema en particular que se haya convertido un tab para Estados Unidos?



– J.G.V.: Es un pas con gran libertad de opinin, algunos temas eran incmodos porque iban en contra de la opinin pblica, como discusin poltica sobre la actitud de EEUU. Por ejemplo, cuando Chile se opuso a votar a favor de la resolucin del ataque a Irak en el Consejo de Seguridad de la ONU, el estado de nimo de algunos estadounidenses hacia Chile cambi. La discusin pasaba ms sobre los niveles de responsabilidad de los chilenos que sobre la discusin de atacar o no Irak.

– T.: A 20 aos del atentado, cul es la lectura que hace de la relacin entre EEUU y Afganistn?

– J.G.V.: Apoyo la idea del presidente (Joe) Biden de pensar que esa guerra sin fin tiene que tener un corte en algn momento y creo que desde el perodo del presidente Bush la idea de una guerra contra el terrorismo fue psimamente mal definida. Fue la misma idea de la guerra contra el narcotrfico. Se escamote el origen del problema para lanzar guerras que tenan que ver mucho ms con su predominio en la zona que con la lucha contra grupos terroristas que actuaban en EEUU, pero tambin en Europa. La pregunta es si detrs de esto hay una decisin de reducir esta visin de EEUU como polica del mundo que le trae ms problemas a EEUU que soluciones al mundo. Pero s, lo que pas ahora en Afganistn cierra un ciclo despus de 20 aos, ms all de las opiniones que uno pueda tener sobre las formas en las que la guerra termin.