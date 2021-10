Juan Grabois aseguró que la idea de ponerle plata en el bolsillo a la gente no le gusta. Foto: El Perfil.

Juan Grabois dio una entrevista a El Perfil, y en la misma habló sobre las elecciones, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, entre otros temas. Cuando se le consultó sobre la decisión de Cristina Kirchner de defender la permanencia y continuidad de Martin Guzmán aseguró: “Guzmán es un tipo muy sólido, inteligente, honesto y trabajador. Su problema es que no tiene formación política y le falta un poco de calle, pero son cosas que se aprenden. Además, estudió en La Plata y después se fue a vivir a otros lugares. Debe reencontrarse con la Argentina.”

“Guzman tiene capacidad para hacerlo. Lo más interesante de lo que plantea Cristina en la carta es la plata. Los dos puntos del PBI. Hay que poner las cartas sobre la mesa sobre si se va a cumplir con el déficit que se planteó en el Presupuesto o no. Si se va a tener una política como hasta ahora de austeridad fiscal, con un déficit de la mitad de lo que se planteó en el Presupuesto, o si se va a tener una política expansiva en un año en el que se requiere encender la economía desde abajo. Otra cuestión es cómo se aplicará esa expansión del gasto”, confirmó.

Explicó que la idea de ponerle plata en el bolsillo a la gente no le gusta, que es hasta cancherito. “Nadie quiere que le pongan plata en el bolsillo. La sensación que tiene la gente es que le sacan plata del bolsillo. Los compañeros y compañeras nuestros, los más humildes, se la quieren ganar laburando o que se reconozca el trabajo que hacen. No que venga alguien a decir que le está dando la plata”, aseguró.

“Había o hay un cuerpo colegiado que hasta hoy o ayer no funcionaba bien. Quizás ahora empieza a funcionar mejor. No lo sé. No tengo ninguna caracterización sobre Juan Manzur, por ejemplo”, informó cuando se le preguntó si el pase de Cecilia Todesca a Cancillería junto con Santiago Cafiero indicaba algo sobre la economía

“Tiene ocho años de experiencia como presidenta. Allí hizo una reestructuración de deuda del Fondo exitosa desde el punto de vista del kirchnerismo. Sacó a la Argentina del endeudamiento con el Fondo”, exclamó sobre Cristina. “ Reveló que para el posiblemente tienen una posición distinta respecto a que hay una estafa respecto del Fondo Monetario Internacional (FMI) “Posiblemente, tenemos posiciones distintas en un punto que es que reconoce que hay una estafa, plantea la necesidad de una auditoría y yo creo que la política internacional de la Argentina debería haber sido señalar el fracaso absoluto de los organismos multilaterales de crédito, y en general del sistema internacional. Señalar cómo el FMI funcionaba como un ariete de la geopolítica norteamericana en América Latina, expresado de manera explícita por funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Apoyaron a un aliado geopolítico norteamericano«.

«Algo similar sucedió con la Organización Mundial de la Salud. Fracasó en lo que ellos mismos llamaron una catástrofe moral internacional, que es el acaparamiento del 80% de las vacunas por los cinco países más poderosos. La Argentina, habiendo sufrido tantas veces en su historia el fracaso de los planes del Fondo Monetario Internacional, podría aprovechar la oportunidad de darle a la humanidad una plataforma para rediscutir la arquitectura internacional», contestó.





Noticias relacionadas