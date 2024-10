Juan Grabois: «Por Fernanda Miño no pongo las manos en el fuego, me tiro en él»

Juan Grabois habló sobre el allanamiento a Fernanda Miño y las agreciones que él mismo recibió en la calle, y aseguró que están motivadas por la intolerancia a que haya gente que decidió dejar de lado los privilegios económicos y dedicarse de manera honesta y voluntaria a la ayuda social. “Al establishment político le da bronca que se promueva gente de abajo”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Por qué crees que vos sos blanco de agresiones? Sean simbólicas o reales, incluso en los medios de comunicación. Yo no lo sabía, pero me dicen que Majul te ataca a vos con más crítica de la que hace con la propia Cristina o con Máximo Kirchner? ¿Crees que tiene que ver de alguna manera con algo relacionado con el Papa? ¿A qué atribuís que vos seas blanco de hostilidades mayores que representantes del kirchnerismo y del gobierno anterior de mayor fuste?

Puede haber varios motivos, yo lo pienso mucho eso.

El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia.

Una de las cosas que yo creo que ellos quieren destruir, tal vez por una cuestión subconsciente, hasta de culpa, podría decirse. Ellos no pueden tolerar que haya personas que hayamos decidido voluntariamente no vivir con determinados privilegios económicos, es decir, movilidad social descendente. Que hayamos decidido voluntariamente vivir con niveles de austeridad superiores a los que nuestra pertenencia de clase originaria nos permite. Que trabajemos honesta y lealmente por los demás. Y que, además, cuestionemos las desigualdades, no como un problema del Gobierno, sino también como un problema de las clases superiores que deberían compartir su riqueza. Les molesta que haya personas que lo hagan honestamente.

Entonces, en vez de dar el debate de frente, tienen que ensuciar eso. Y ensuciarme a mí es una forma de ensuciar a todos los que están en esa línea. Es decir, esta idea de que nadie es solidario gratis. No hay algo así como una cena gratis. Es mentira, hay cena gratis. En Navidad hacemos cena gratis y todos los días hacemos almuerzos, y ninguno de nosotros se lleva un mango por hacer eso. Esa sola idea lo vuelve locos. Entonces, necesitan ensuciar eso.

Esa es la razón más poderosa. Que es en última instancia, utilizando por ahí conceptos de Kierkegaard, la angustia del bien. Cosas que están bien te generan angustia. Que es ya estar entregado a la maldad, porque las cosas que están bien te tienen que generar alegría, admiración. No digo Juan Grabois, sino las buenas obras a favor del pueblo. Entonces, eso los vuelve locos.

Vienen intentando hacerlo hace muchos años y no han logrado hasta ahora ni un solo procesamiento de todas las denuncias que hicieron. Sobre todo gente que utiliza los programas de Majul, Trebucq y Johnny Viale, y todos estos nuevos emergentes del alto periodismo argentino, para presentar denuncias. Son los denunciadores seriales.

Fijate que con Petovello tengo un enfrentamiento abierto y judicial también. Yo la denuncié a ella por delitos penales. Me está yendo muy bien en esa causa. Logramos que entreguen las 8000 toneladas de alimentos, y la causa sigue.

¿Sabés cuántas denuncias tengo yo del Gobierno de Javier Milei? Ninguna. Cero. ¿Sabés cuántas denuncias tiene Fernanda Miño del Gobierno de Javier Milei? Ninguna. O sea, el Gobierno de Javier Milei puso una sola denuncia contra los compañeros que nosotros colectivamente promovimos, y que una vez que asumen la función pública, tienen responsabilidades individuales. Porque también hay que establecer cuáles son las responsabilidades de cada cual. Yo por Fer Miño no pongo una mano en el fuego, me tiro al fuego. Porque me parece una persona maravillosa, de una generosidad de haber abierto su casa, que es una casa normal de barrio, a sus vecinos.

Yo la conocí relevando su barrio y después siendo la dirigente de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Haciendo un camino. Después, obviamente la promoví como funcionaria, pero ella tomaba sus propias decisiones junto a su equipo técnico. Decisiones que después cuando vi la memoria de su trabajo, la verdad que me alegró mucho haberla promovido, y costó mucho, porque nadie quería que una villera sea secretaria de Estado. En el peronismo, en el gobierno de Alberto, no querían. Decían que no tenía título universitario, que pongamos a otra compañera, que teníamos una compañera muy formada en términos académicos y muy comprometida, que era rubia e hija de desaparecidos, contadora. Es una genia, pero no, nosotros queríamos que vaya una villera a resolver los problemas de los villeros. Y lo hizo muy bien.

Ahora, al establishment político le da bronca que se promueva gente de abajo. Por eso se la agarran tanto con Nati Zaracho, etc. Entonces, esa es una razón. Otra razón de por qué se está recrudeciendo es porque estamos midiendo mucho en las encuestas. Entonces, se empiezan a mezclar la Bullrich con las declaraciones de Alonso. Empiezan a cruzarse.

Nuevo viaje de Juan Grabois a Roma: el Papa lo invitó a un encuentro mundial de dirigentes sociales

Tengo la sensación de que el Papa, el año que viene, viene en serio. ¿Vos tenés la misma sensación?

No sé si tanto. Tengo la misma esperanza. Creo que es el mejor momento para que venga. Creo que hay que hacer un esfuerzo, sobre todo quienes tenemos alguna relación con él, para saber corrernos de su visita. Esto se lo digo a todos los que me puedan escuchar, desde obispos y sacerdotes hasta organizaciones de la sociedad civil, donde por ahí hay una necesidad de que cuando venga a la Argentina los que lo conocimos antes sepamos que no nos viene a visitar a nosotros sino que viene a visitar al pueblo argentino.

Creo que es un buen momento porque, leyendo las homilías y los documentos del Papa, nadie podría decir que está consustanciado ideológicamente con el Gobierno. Y en la oposición, supongo que, salvo Pichetto, que no se sabe si es opositor o oficialista, depende del día, que es una persona que está obsesionada con agredir al Papa, no habría un clima hostil.

Además el pueblo lo necesita mucho, sobre todo en el Norte Grande tan empobrecido, donde hoy está el nuevo primado que es Santiago del Estero, donde debería estar la Capital Federal de la Argentina. Creo que es una buena oportunidad que se abre. Ojalá que se dé, Dios dirá.

