Juan Grabois y su cuestionamiento al Gobierno: “Si no se puede evitar la suba de la pobreza, hay que cerrar la Casa Rosada”

Grabois.

El dirigente social Juan Grabois volvió a aparecer públicamente en las últimas horas y apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández por el aumento de la pobreza. Además, dijo que son “insuficientes” las medidas adoptadas para gestionar la crisis económica en el país, que se profundizó por la pandemia de coronavirus que afectó a todo el mundo.

Grabois dijo en diálogo con el programa Corea del Centro (NET TV) que “se podría haber evitado el aumento de la pobreza”. Sus palabras llegan después de que el Observatorio de la Deuda Social, de la UCA (Universidad Católica Argentina), diera a conocer los últimos datos: casi la mitad del país está sumergido en la pobreza (44,2%), afecta al 64% de los niños y jóvenes.

El referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) había desaparecido de los medios tras su participación en el conflicto por un campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos.

En su regreso, dijo que los índices de pobreza “le tienen que dar vergüenza a cualquier argentino y funcionario público”. “Si no se puede hacer nada para evitarlo, hay que cerrar la Casa Rosada. El Gobierno no tiene ningún sentido si no puede evitar que la mitad del pueblo esté en situación de pobreza y un diez por ciento en situación de indigencia”, destacó.

Fue contundente en sus críticas a Alberto Fernández por las medidas políticas adoptadas. Dijo que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) “fue insuficiente”. “Se hizo algo, pero muchísimo menos de lo que se podría haber hecho”, destacó y remarcó que el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) brindado a las empresas “fue bueno”, pero “el IFE, no”.

Definió que la ayuda económica fue “a las apuradas, sin un plan alternativo”. “Hay una incoherencia y una dispersión en las políticas de ingreso y de empleabilidad que es llamativa”, sostuvo Grabois.

¿Qué dice el informe de la UCA? Que en el espacio de un año sumamos casi 10% más de pobres que cuando creímos estar en el fondo del pozo. Y peor, aún no tocamos fondo. El IFE y el ATP ayudaron a que el porcentaje no crecería casi otros 10 puntos, a un récord absoluto de 53%.

Pero en estos tiempos, el Gobierno acaba de suspender esos dos programas de ayuda, debido a que no tiene cómo pagarlos sin desatar una hiperinflación. Grabois se sumó al pedido en rechazo de recortes a programas sociales y ayuda a sectores de producción.