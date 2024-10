Juan Manuel Abal Medina: «Axel no quiere enfrentarse a Cristina»

El dirigente Juan Manuel Abal Medina catalogó de “ridícula” la interna entre Alberto y Cristina y afirmó que no comparte la idea de que la exvicepresidenta compita por ser mandataria en el 2027: “El liderazgo de Cristina es muy fuerte pero más que abrir, va a cerrar puertas”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Manuel Abad Medina es un dirigente peronista, doctor en Ciencias Políticas, profesor universitario, jefe de Gabinete de Ministros durante el gobierno de Cristina Kirchner y ex senador de la provincia de Buenos Aires. El próximo 17 de noviembre, el Partido Justicialista desarrollará las elecciones internas en las que la ex presidenta parece que va a competir, por primera vez, por la conducción nacional del partido, con otro candidato.

¿Apoyás la candidatura de Cristina Kirchner o la de Quintela?

Ni con uno, ni con otro. La verdad que nosotros, en la Ciudad de Buenos Aires, entendemos que esta interna no ocurre en el mejor momento, En realidad tenemos que estar aquí enfrentando a este Gobierno, por eso no nos parece lo más oportuno, sinceramente.

Entendemos que hay fechas y hay plazos, pero creemos que las discusiones tendrían que darse de otra manera, porque venimos de una derrota profunda y de un mal gobierno, y si no somos capaces de llegar a un nivel de autocrítica y de innovación hacia adelante, se nos va a complicar.

En plena interna, Kicillof encabezará un acto por el Día de la Lealtad

Justo sale esta discusión cuando Milei veta la reforma educativa y cuando deberíamos estar viendo cómo impedimos que se desfinancien las universidades públicas. Entendemos que hay algunos espacios políticos que apoyan la candidatura de Cristina, y son parte de esta lista que está armando, y que hay compañeros que están más del lado de Quintela, pero la verdad es que no nos parece lo más oportuno.

Ayer, Juan Grabois decía que si Axel Kicillof quiere pelear a Cristina Kirchner, el liderazgo de Cristina Kirchner, puede cometer el mismo error que cometió, a su juicio, Horacio Rodríguez Larreta tratando de enfrentar a Macri y luego terminar los dos en malas condiciones. ¿Compartís?

No la comparto, me parece que Axel no quiere enfrentar a Cristina, ni mucho menos. Me parece que a cualquier ciudadano o peronista que le pregunten cuáles son las diferencias entre Cristina y Axel, le va a costar mucho poder mencionarlas. Hay tensiones internas que no están siendo manejadas y la solución sería manejarlas mejor.

La otra hipótesis es al revés: si un acuerdo entre Axel y Cristina para que el gobernador fuera presidente no repite, aunque de forma distinta, la idea de que finalmente es como una especie de Alberto Fernández. ¿La única alternativa que tiene de ser competitivo realmente es casualmente ganarle a Cristina Kirchner en una interna? Son dos hipótesis, ya me decías que respecto de la primera estabas de acuerdo en que se pusieran de acuerdo. ¿Esta segunda te parece disparatada?

No es que se pusieran de acuerdo. La verdad es que Axel está haciendo una tarea muy importante y muy difícil, gobernar la provincia de Buenos Aires siempre es difícil. En general siempre se lo hizo con el apoyo del Gobierno nacional, así lo hizo él con el apoyo del gobierno de Alberto y Cristina. Pero ahora no solo no tiene este apoyo, sino que tiene el enfrentamiento directo de un gobierno salvaje. Me parece que lo más importante es cuidar a Axel, no desgastarlo en peleas, falta mucho para la elección presidencial.

El combate del peronismo por la lapicera

Sí estoy totalmente convencido de que el próximo candidato o candidata de nuestro espacio político tiene que legitimarse con los votos y tiene que tener poder propio, no se puede repetir nunca más el caso de Alberto Fernández. Pero no sé si ahora son los tiempos.

De la misma manera que no comparto la idea de Cristina de ser candidata a presidenta, más allá de que es el liderazgo más importante y de que estamos muy orgullosos de lo que hizo con el gobierno. Pero su tipo de liderazgo no cumple un poco lo que uno esperaría hoy de una dirigencia del peronismo, que tiene más que ver un perfil bajo que habla con todo el mundo, que buscar reconstruir, etc. Es un liderazgo muy fuerte y más que abrir, va a cerrar puertas.

La búsqueda de la reconfiguración peronista

Alejandro Gomel (AG): Más allá del partido, ¿cómo ves a la sociedad en general y la relación que tiene con el peronismo después de lo que fueron las elecciones y este gobierno de Milei? Ese divorcio que se produjo el año pasado en las elecciones con las mayorías, ¿se puede reconstruir? ¿Cómo se reconstruye?

Sin dudas, imagínate que después de un gobierno tan malo como el que hicimos, con esa interna tan ridícula entre Alberto y Cristina, sacamos 43% en el balotaje y ganamos en la primera vuelta. El peronismo sigue muy fuerte, el problema es que muchos dirigentes no están a la altura de lo que el peronismo requiere. Porque tuvimos un gobierno que prometió una cosa y no mejoró la vida de los argentinos. Que nuestro pueblo peronista esté enojado con nuestro gobierno es algo sano.

Abal Medina sostuvo que más allá de que Cristina sea «el liderazgo más importante dentro del partido», no comparte su candidatura.

AG: Y ahí es donde planteás que es un error que Cristina quiera tomar las riendas del partido, ¿no?

No me parece lo más oportuno. En general, al PJ lo presidieron compañeros de menor nivel, que no generaban tanta expectativa ni eran candidatos a presidentes. Eso les permitía hablar con uno o hablar con otro. Además, Cristina hace rato que viene conduciendo más a los propios que el resto. La prueba de esto, es que justamente, ahora estamos discutiendo con alguien como Kicillof que, te reitero, alguien más cristinista que Kicillof no se me ocurre, ¿no?

Elizabeth Peger (EP): ¿No hace falta una autocrítica de parte de Cristina? Porque ha cuestionado a otros sectores del partido, pero nunca se ha referido a ella misma y a lo que ocurrió en su gestión. ¿No?

Totalmente, yo creo que todos tenemos que hacer una autocrítica, del primero al último. Obviamente el que más responsabilidad tiene es quien más poder tiene, y en este caso obviamente es el mismo presidente. Particularmente, no fui funcionario ni estuve en ninguna lista, pero llamé a votar a Alberto y milité por el peronismo. Así que también tengo que hacer una autocrítica, lo cual es sano. Porque si Milei gobierna hoy, en gran medida es gracias a nosotros, por eso hay que hacerse cargo.

Luis Petri lapidó la gestión de Alberto Fernández en Defensa y denunció que los soldados «no comían en los cuarteles»

EP: ¿Cristina de qué manera tiene que asumir esa autocrítica?

Me parece que, entre todo, reconocer lo lejos que estuvo nuestro gobierno de las expectativas, reconocer los errores que se han cometido en cada momento, reconocer que muchas veces no fuimos capaces de pensar en la sociedad nueva que estamos viviendo. Lo que hicimos hace 10 o 15 años estuvo muy bien pero después hubo otra realidad, ¿no?

Mi viejo siempre dice que si algo tiene un peronismo es que no es su ideología cerrada como otra, ¿no? El peronismo es un conjunto de ideales, un conjunto de valores, que varía en cada momento histórico. Por eso no es lo mismo el peronismo del 46 que el Perón del 52, menos el 60. Me parece que nos está costando actualizarnos a la sociedad de la información, le seguimos hablando a un discurso que ya no entra en un sector muy amplio de población. Y eso es responsabilidad de todos.

EP: ¿Y eso cómo se construye? ¿Cómo el peronismo se puede acercar a esos sectores y los puede convencer o enamorar?

Totalmente. Podemos volver a dar discusiones, reconocer que muchas veces, para solucionar algún tema, se nos fue de las manos cierto estatismo. Y. En realidad el peronismo es una comunidad organizada, son los representantes libres del pueblo, los sindicatos, las pequeñas empresas, etc. Me parece que la sociedad marca que le hablamos del Estado presente a pibes que no lo veían y eso generó cierta bronca que la estamos pagando hoy.

Me acuerdo que en la campaña, en donde Massa hizo magia para lograr lo que logró, decíamos que “Milei viene por tu aguinaldo” a pibes que nunca en su vida habían cobrado un aguinaldo o se fueron de vacaciones. Entonces, hay que ser capaces de reinterpretar la sociedad y no seguir repitiendo las mismas cosas. Por eso me gustó la frase que dijo Axel en su momento, eso de pensar nuevas canciones inspiradas en los viejos valores históricos.

El avance contestatario de la sociedad

EP: Ayer, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comparaba las tomas o las marchas de universitarios con lo que habían sido las guerrillas subversivas. ¿Vos qué análisis hacés? ¿Se recrea de alguna manera? ¿Qué interpretás a partir de la movilización estudiantil que se generó por la discusión de la ley de financiamiento?

Un disparate. Esas declaraciones me extrañan de un político con tanta historia y con tanto conocimiento. No hay un movimiento más democrático, más abierto, más plural que el movimiento estudiantil universitario argentino.

EP: ¿Y creés que esto puede ser el germen de algún movimiento contestatario mayor hacia la gestión de Milei de sectores que, en algunos casos, entiendo que deben haber votado incluso a La Libertad Avanza?

Sí, seguramente. Algo que es raro de este gobierno. es que se mete con cosas que los argentinos creemos que andan bien. Más allá de las grietas, las ideologías, las diferencias geográficas o culturales, son universidades públicas, son un orgullo. Yo cada vez que la UBA, por ejemplo, sale en algún ranking internacional y lo pongo en las redes, todo el mundo lo festeja. Obviamente que requiere mejoras, pero no es ahogándolos presupuestariamente o haciendo que los docentes renuncien y vayan a trabajar en un laboratorio, por ejemplo.

