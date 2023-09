juan Ruocco: «Milei nunca dejó de ser un meme y de ahí sacó su fortaleza»

El autor del libro ¿La democracia está en peligro? hizo foco en cómo el candidato libertario supo potenciar su presencia en las redes sociales: «A Milei le funciona mucho su viralización por la indignación». Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), opinó que «no todos los candidatos son aptos para Tik Tok».

Nuria AM (NA): Previo a las PASO los candidatos buscaron mucho el impacto en las redes sociales y la búsqueda del voto joven. ¿Cómo estás viendo esta herramienta en esta instancia de la campaña?

Sigue siendo relevante, y ahora las fuerzas que no ganaron las PASO se quieren poner al día con esa herramienta, porque vieron que a Milei le funcionó muy bien.

Incluso la propia Cristina terminó haciéndose su cuenta de Tik Tok, apostando al sector joven de la población. Quedó claro que, por lo menos estar en ese espacio, ayuda a traccionar algo. Las PASO confirmaron que las redes son muy importantes y se complementan con las políticas más tradicionales.

Alejandro Gomel (AG): Es cierto que Milei apostó fuertemente por su campaña en las redes antes que lo más tradicional, como volantes o carteles en la calle. ¿Esta acción marca un antes y un después en las campañas de nuestro país?

Sí, quedó saldada la discusión entre aparato o redes. En esta elección, quedó demostrado que, con una estructura mínima de fiscalización, un armado de aparato casi inexistente, y una presencia digital abrumadora, se pueden tener buenos resultados.

Por ejemplo, hubo un estudio que señalaba que Milei tenía cerca de 250 mil menciones en distintas plataformas, mientras que Massa y Grabois 50 mil cada uno, y Bullrich 30 mil. Básicamente sambas a todos los de Unión por la Patria y no llegaban ni a la mitad de menciones de Milei.

AG: ¿Pero todo suma? ¿O los políticos deberían empezar a hilar más fino acerca de qué se sube y qué no?

No, no creo que todo sume. Más que nada porque el público que está ahí, que son mayoritariamente jóvenes, tiene su propio código. Y hay que lograr entrar ahí sin convertirse en meme. De todas maneras, se celebran los intentos antes de encontrar el tono que se quiere manejar en las redes.

Entonces, hacer cosas sueltas no suma del todo pero sí es necesario instalar una presencia a partir de algo un poco más estratégico. Tiene que haber un poco de cabeza.

Fernando Meaños (FM): En cuanto a los contenidos, ¿qué se puede contar, por ejemplo, en Tik Tok?¿Se puede enviar una idea de proyecto o es sólo una cuestión de cercanía del candidato con la gente?

Se puede mandar contenido pero sintético. El truco en Tik Tok es tener algún tipo de bajada o idea concisa que genera algo en quien está escuchando. A Milei le funciona mucho su viralización por la indignación de esa gente que dice “no, no puedo creer esto”, y terminan compartiendo o replicando ese contenido.

Justamente el líder de LLA hizo esto durante mucho tiempo: fue conciso en sus ideas al respecto de la casta, la dolarización y ahora con la motosierra. Son ideas fuerzas muy concretas que, a partir de su repetición, terminan convirtiéndose en latiguillo para sus propios votantes.

NA: ¿La radicalización de un discurso tan violento, le suma o no a Milei?

No tengo una respuesta muy clara a eso. Por el momento, le vienen funcionando. Pero ahora acotó algunas cosas, por ejemplo, ya no se lo ve gritando o sacado puteando a alguien. Por eso, en el debate va a ser interesante ver si cuando los otros candidatos busquen que pise el palito, él reacciona o no.

NA: ¿Todos los candidatos son aptos para Tik Tok? ¿Tiene que ver con algún rango etáreo específico?

No, no todos los candidatos son aptos para Tik Tok. Pasa que estamos hablando de postulantes para la presidencia, pero no es necesario que todos los políticos estén metidos en todas las redes. Porque implica mucho conocimiento de cada red social específica. La abrumadora mayoría de los generadores de contenido en Tik Tok son gente muy joven.

NA: Hay una frase que reza que “del ridículo no se vuelve nunca” y las redes sociales llevaron a correr un poco la vara del ridículo. Es decir, cosas que antes parecían tremendas ahora parecen divertidas. ¿Cómo percibe el votante cuando el candidato se “ridiculiza” en las redes?

Es que las redes borran ese límite entre público y privado. Al principio de la carrera de Milei, todo lo que generaba daba un poco de vergüenza ajena. Pero a él no le importaba o estaba ajeno. O sea, Milei nunca dejó de ser un meme y de ahí sacó su fortaleza.

Pero no por eso los otros candidatos deberían copiar eso, lo ideal sería que busquen los puntos fuertes de cada uno y operar desde ahí. Es una barrera muy fina de manejar y te diría que casi lo termina manejando el público. Es muy fuerte la participación de los usuarios en redes a favor del libertario, por eso el público le perdonó su lenguaje, e incluso lo promovió. Pero no necesariamente funciones con los otros aspirantes.

AG: ¿La diferencia entre Milei y los otros candidatos es que él es una especie de “hijo de las redes”, mientras que los demás sólo buscan adaptarse en este momento?

Sí, hay una diferencia, no sólo en la redes, sino en la presencia de Milei en la televisión. De hecho, gran parte de su contenido en las redes era hecho de clips de su participación en la tele. Es el primer candidato que recuerdo que, sin tener tanta trayectoria previa, aparece tan fuertemente en los medios y en las redes.

La mayoría de la política convencional sigue los carriles más institucionales, subiendo en los escalafones más tradicionales. Trabajadores primero sobre su reconocimiento personal y luego sobre la candidatura. Y lo primero que hizo Milei fue hacerse conocido y, posteriormente, bajó a la política. Mostró que hay otro camino para llegar a la política y, hasta ahora, le viene funcionando muy bien.

NA: Haciendo alusión al título de tu libro, ¿por qué te preguntás si la democracia está en peligro?

El título tiene ese condimento de pregunta porque hay varios capítulos dedicados a un tipo de discurso político muy radicalizado que circula en internet: la utilización de la violencia como una herramienta de propaganda política.

Tiene que ver con, por ejemplo, los atentados supremacistas blancos. Y a nosotros nos llegó como un coletazo con el intento de magnicidio a Cristina Kirchner. Por eso me pregunto en el libro si esa tendencia violenta se descontrola, hay que tenerlo bajo el radar de los futuros y potenciales problemas en la vida democrática.

