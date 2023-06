Juan Schiaretti: el peronista de la discordia

En el entorno de Juan Schiaretti, la tajante negativa del macrismo para armar una coalición con el peronismo sorprendió: “Mauricio lo hizo a Pichetto su vice. ¿Cuál es el criterio?”, se pregunta uno de los asesores más importantes del gobernador cordobés. Y repasa una anécdota poco conocida: “Evidentemente Macri se olvidó de que, en la casa de un amigo empresario acá en Capital, le ofreció al ‘Gringo’ ser su compañero de fórmula en el 2019. Como él le dijo que no, dos días después apareció con Pichetto. ¿Hace cuatro años sí y ahora no?”.

El debate que instaló Horacio Rodríguez Larreta acerca de si Schiaretti y un grupo de peronistas no kirchneristas debían sumarse o no al armado de Juntos por el Cambio puso en jaque al PRO.

El mismo Macri dejo en evidencia el alto nivel de tensión: “No se puede poner en riesgo la coalición de esta manera a ocho días del cierre de alianzas”, dijo el ex presidente. Y completó: “Había tiempo para hacerlo, pero la improvisación nunca es una buena forma de manejarse”.

Ampliación. Desde hace varios meses, distintos dirigentes del PRO y la UCR visitan a Schiaretti en la búsqueda de sumarlo. Las negociaciones avanzaban rápido en algunas reuniones y se empantanaban en otros momentos. Por eso, en Córdoba creen que hay una sobreactuación en las reacciones de Macri y Patricia Bullrich, al explotar públicamente la noticia de que el gobernador podía jugar por adentro.

“De toda esta confusión, hay que aclarar que Schiaretti no quiere incorporarse a Juntos por el Cambio. Lo que plantea es una alianza más grande que los incorpore a todos”, sostiene uno de los armadores. La comparación inmediata es la del caso Santa Fe, donde la coalición se juntó con el socialismo en un espacio que ahora llaman Unidos para Cambiar.

Schiaretti, que dejará la gobernación luego de tres mandatos, también sintió la necesidad de dejar en claro su postura: “No es el pase de nadie a ningún lado. Es respetar la identidad de cada uno y armar una nueva coalición. El Frente de Frentes, que yo le llamo. No se pierde la identidad”, dijo en conferencia de prensa.

En el entorno del cordobés insisten en que, al menos por ahora, no se ve en otro lugar que no sea como precandidato a presidente. Descartan que pueda acompañar a Larreta como su vice. “Incluso si pierde hace negocio, porque puede sumarse al armado del ganador desde otro lugar. ¿Para qué querría quedarse pegado a alguna lista de Juntos?”, analiza un funcionario de su gobierno.

A pesar de la negativa de un sector del PRO, el larretismo y el radicalismo continúan trabajando por el frente de unidad. El miércoles 7, la comitiva que había viajado a Córdoba para aceitar el pacto regresó a Capital con un borrador: una especie de acuerdo programático que quieren publicar en conjunto para presionar a Macri y Bullrich, días antes de que venza el plazo de inscripción de alianzas, lo que sucederá el 14 de junio. Incluso, hasta aventuran que podría haber una foto con dirigentes de uno y otro espacio.

“Parte del PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica están de acuerdo con incorporarlo. No pueden un par de dirigentes bloquear esto”, protesta un cordobés que monitorea las reacciones de los dirigentes nacionales minuto a minuto.

Del otro lado, creen que Larreta está desperfilando al espacio en su afán por recortar la distancia que Bullrich le saca en Córdoba, según las encuestas. “No podemos ser un rejunte”, protestó el presidente del PRO, Federico Angelini. El enojo está en que, según dicen, se enteraron por los medios del armado en el que trabajaba el jefe de Gobierno porteño.

Factor local. Angelini agrega otra cuestión: “Si seguimos en un partido federal, debíamos consultar con los dirigentes de las provincias que se ven más afectadas por la decisión”, indicó. Es que el 25 de junio hay elecciones en Córdoba y Martín Llaryora, el candidato de Schiaretti, enfrenta a Luis Juez, de Juntos por el Cambio. Todo quedaría mezclado.

“Por mirar lo que sucede en Córdoba están perdiendo de vista la provincia de Buenos Aires”, dice un dirigente radical que está involucrado en el acuerdo. “Podés incorporar a José Luis Espert y a Florencio Randazzo, que tienen más de 10 puntos entre los dos. Son votos que te pueden hacer ganar una elección contra el Frente de Todos”, especula.

El caso Espert es otro de los que generaban conflicto. Por eso, el miércoles 7, Gerardo Morales, Maximiliano Ferraro y Pichetto hicieron un comunicado apuntando al PRO para que se defina. Finalmente, un día después Larreta le dio la bienvenida al economista a través de Twitter: “Ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien”.

“Patricia no lo quería a Espert adentro porque le robaría votos”, sostiene un larretista. “Pero en ese análisis no se entiende por qué lo rechazan a Schiaretti: no sé si hay egos o intereses personales que nos impiden avanzar”, reclama.

Nadie se mueve de su posición. Larreta y Morales continúan con el proyecto de ampliación, mientras Macri y Bullrich lo rechazan de plano. Alguien tendrá que ceder.

Seita, consultor en común

Hay un nombre en común en la coalición que se prepara en Córdoba y en Capital Federal: Guillermo Seita. El consultor político, histórico aliado del gobernador Juan Schiarettti, trabaja también con el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. Fue clave en el acercamiento, más allá de que cuando se le consulta prefiere no hacer referencia al asunto: “De eso no hablo”, se excusa ante el llamado de NOTICIAS.

Seita fue el ideólogo del lanzamiento nacional de Schiaretti, quien tras su tercer mandato en Córdoba se quedó sin reelección posible. Fueron a la caza de los gobernadores de las provincias productivas, pero muchos de ellos están ocupados en mantener las cosas en orden en su pago chico. Por eso la estrategia cambió durante la marcha: plantearon un frente de frentes con Juntos por el Cambio. Resta menos de una semana para el cierre de alianzas, allí sabrán si el nuevo plan funcionó.

Galería de imágenes





En esta Nota