Juan Zabaleta: «Al gobierno de Alberto Fernández le faltó autoridad política y estoy seguro que Massa la va a tener»

Al intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, le quedan pocas semanas de su gestión, luego de ocho años al mando, con la interrupción de una licencia de un año, donde asumió como ministro de Desarrollo Social de la Nación. Perdió la interna con La Cámpora pero celebra la victoria de Unión por la Patria en el distrito. Lo único que sabe de su futuro es que pondrá un taller mecánico a 10 cuadras de su casa. En diálogo con PERFIL, detalló sus recuerdos de las internas del gobierno, hizo autocrítica por el surgimiento de Milei y respaldó el proyecto de unidad nacional detrás de Sergio Massa. Además, la relación rota con Máximo Kirchner tras las elecciones.

-Es su último mes como intendente, le toca dejarle la administración de Hurlingham a Damián Selci después de una elección a la que muchos llamamos “una de las más internas más fuertes del peronismo bonaerense”. ¿Qué quedó de esa disputa?

-Quedó gobernando el espacio político, Unión por la Patria, y eso es importante, creo que tiene que ver con ocho años de gestión, mucho trabajo, mucho compromiso, siempre mostré cercanía de mi parte, me esforcé para que sepan que soy un vecino también, que el intendente es eso, que no tiene que ser de algo raro que el intendente viva en la misma ciudad que gobierna. Es una obligación, poner corazón, y pusimos mucho amor en la gestión.

-Parte de la campaña de Selci en Hurlingham incluyó asociarlo como “albertista” y a él como “el enviado de Máximo y Cristina Kirchner». ¿Qué sintió de esas definiciones y por qué cree que el kirchnerismo lo llevó a una interna?

-Cuando se agota la posibilidad de un acuerdo es importante que la sociedad opine. Mirá lo importante de una primaria, que tanto se ha impedido en algunos casos. Más del 50% en Hurlingham han votado en la primaria local de UxP. Es lo que siempre discutimos, poner en valor el espacio político, llevarle la posibilidad de decidir a los vecinos. Más allá de haber perdido, se trata de poner en la balanza esto. Nos fortalece y amplía el espacio. Nos permite resolver la discusión de quién los va a representar.

Después hay cosas de campaña. Si alguien cree que se puede desmarcar de este gobierno, no es así. Todos somos parte, todos fuimos parte de la candidatura de Alberto, del Frente de Todos. Y yo soy muy crítico del gobierno igual.

Mucho de lo que pasó en esa interna se podría trasladar al plano nacional, ¿no? ¿Qué es lo que hizo este gobierno en términos de convivencia política siendo una coalición?

-Si la política no está ordenada, la economía no se ordena. Hubo microfonazos haciendo públicas las diferencias, eso complicó la gestión y la tensionó. Pero vos mirá lo competitivo del espacio político. Tenemos a Massa disputando cabeza a cabeza un balotaje, mirá lo que representa el peronismo y el gobierno que se bancó una pandemia, una guerra, un endeudamiento y sigue siendo competitivo. La sociedad tiene valores que expresa Massa en defensa de la salud y educación pública, del trabajo, del desarrollo productivo del país.

-Como ministro de Desarrollo Social de la Nación durante un año participó de reuniones en donde fuera de los micrófonos también podía ver esas diferencias. ¿Qué recuerda, cuáles eran esas diferencias en el gobierno?

-Recuerdo reuniones de Gabinete con los 22 ministros, en donde me tocaba plantearles calma, que lleváramos la tranquilidad a la gente. Tenemos una responsabilidad que es la de transformar con políticas públicas. No tenía demasiado éxito en mis planteos.

Ahora es una vuelta de página, es la experiencia de la coalición, tenemos a un candidato a presidente con la autoridad política, con mucho conocimiento del Estado. La ex candidata Bullrich le decía a Sergio (Massa) ‘deja de hablar de tigre’. La tarea de un intendente es como el potrero, donde aprendés a jugar a la pelota, y cuando te toca ir a primera la recordás. Es una tarea tremenda. Sergio marcó las bases en materia de Prevención y Seguridad en Tigre para muchos otros municipios, él fue el autor de eso en Tigre. Estamos viendo mucha reflexión del pueblo, mucha propuesta de Sergio diciendo desde ahora ‘los voy a cuidar’, eso es quita de impuesto a las ganancias, devolución de IVA, créditos con bajas tasas.

¿Es el desafío más grande de Massa convencer al electorado no K que en un gobierno suyo no pasaría lo mismo que en el de Alberto?

-Por todas estas cosas que te comentaba que tiene lo va a poder hacer. Yo tuve la suerte de trabajar con Massa en Anses en 2004. Lo vimos como jefe de Gabinete de Cristina, como Presidente de la Cámara de Diputados. Tiene autoridad política, conduce, toma decisiones, es lo que necesita el país, que gobierne alguien que conozca el estado. Que tome decisiones.

-¿Eso es lo que le faltó a Alberto Fernández?

-A mi entender creo que tendría que haber tenido más autoridad política, no había que pelearse con nadie, era discutir y llevar adelante su gobierno, con consenso obviamente.

-¿Cree que lo que necesita la Argentina es unidad nacional?

-Claramente, a 40 años de la democracia, siendo hijo de esta democracia, se vuelve a dar un nuevo camino de diálogo y entendimiento entre el peronismo y el radicalismo. Estos personajes que aparecen puteando y siendo contradictorios… en definitiva, todo esto de cuidar la democracia, el estado de derecho, la salud pública, ojalá se pueda visibilizar en el gobierno de Massa. Él lo dice y yo como militante tengo ansiedad por ver ese gobierno, con integración de distintos sectores.

-¿Y cuál es el límite de convocatoria a la unidad? Hablaba de radicalismo y pienso también en el larretismo, en la Coalición Cívica, en Pichetto…¿hasta dónde la extendería?

-La convocatoria está hecha, depende de cada sector. Necesitamos de todos para recuperar la economía, el trabajo. Está en la cabeza de cada dirigente el límite.

¿Qué pasó para que Milei sacara 30 puntos?

-Nosotros lo hicimos. Es la bronca de la sociedad con la política hablando hacia adentro, discurseando para dirigentes y no para la sociedad, hablando a veces de cosas que no se entienden, hay que recuperar cotidianeidad. Cuando gobernaron ellos (por JxC), prometieron sacar ganancias y no sacaron ganancias, ni mejoraron el sueldo de jubilados, lo hizo Sergio. La gente se enoja porque no puede comprar un kilo de pan, un kilo de milanesa, hay que entender eso.

Como eso no se entendió, aparecen los emergentes que putean como putea tu viejo en la mesa familiar porque no le alcanza la guita. Por eso yo pienso que es bueno que ellos sigan hablando y contando lo que van a hacer porque se hace mas previsible.

-Su reflexión sobre el caso Insaurralde, siendo usted también intendente, ¿qué sintió? Porque a pesar del volumen del escándalo, UxP sumó votos igual y Otermín ganó en Lomas, pero ¿no cree que el lugar donde afecta no es en perder votos sino en distanciar al electorado que Massa tiene que hoy buscar en la vereda de enfrente cuando pide unidad nacional?

-No puede pasar que sigamos siendo corporativos a situaciones de mierda como esta, no podemos hacer silencio, es una mierda, es muy malo. Hay que seguir por el camino de transmitir que el intendente puede y debe ser un vecino más, de no sentirse distinto al vecino, de no creerse más. Que vivir en la ciudad que administrás es lo normal.

-¿Si gana Massa qué pasa con Cristina y Alberto Fernández, que hoy ya se los ve bastante fuera de escena? ¿Cree en quienes dicen que sería ‘el fin del kirchnerismo’?

-No hay fin de nada, nada tiene fin en política, se va reciclando. Se terminan ciclos, Massa dijo que el 10 de diciembre empieza su gobierno. Trabaje con Massa y sé como es al frente de la gestión, lo que dice es lo que hizo. Se van a generar acuerdos pero será su gobierno. Tenemos que acompañar, espero que no se repitan los errores.

-¿Y en su caso qué va a hacer si gana Massa, habló con él?

-Hablo, soy amigo, lo aprecio, tuve respeto por él incluso cuando no tenía acuerdo con el kirchnerismo, yo dialogo aunque alguien tome un camino distinto, aprendo mucho de quienes no forman parte de nuestro espacio. Es la democracia. Estoy militando para él. Voy a seguir militando para que su gobierno y el de Axel (Kicillof) sea exitoso, no hace falta cargo ni lugares en las listas, como lo dijo Cristina (Kirchner).

-¿Entonces da por sentado que no tendría un cargo?

-Doy por sentado que estoy poniendo un taller mecánico a 10 cuadras de donde vivo en Hurlingham, tengo que trabajar, yo amo los fierros. Es lo que puedo dar por sentado ahora.

-¿Y su relación con Máximo Kirchner cómo quedó?

-Hace tiempo que no hablo con él.

-Más adelante quizá…

-Hace tiempo que no hablo con él. Y la democracia es diálogo. Pero hace tiempo que no hablamos.

