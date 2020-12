Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham: “Los integrantes del personal de Salud son los héroes de este año”.

Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham. Canal 26.

Con la totalidad de las 300 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra coronavirus repartidas por la Argentina, este miércoles se procedió a la vacunación del personal de salud del Hospital San Bernardino, en la localidad bonaerense de Hurlingham.

Allí estuvo presente Juan Zabaleta, intendente del municipio, quien habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con CANAL 26.

“Hay mucha expectativa en nuestro pueblo, están preguntando cuándo se van a vacunar y hay un registro de inscripción” para que así lo hagan, sostuvo Zabaleta.

Noticias relacionadas

Consultado por CANAL 26 sobre la reacción incial de médicos y enfermeros del centro de salud al recibir el primer lote de la vacuna, dijo Zabaleta: “Se pusieron a llorar. Los embargó la emoción, porque a pesar de las dificultades, a pesar de haber lamentado más de 300 vecinos y vecinas fallecidos, y más de 4 mil contagiados, hoy estamos viendo con mucha alegría el futuro“.

Así mismo, dijo el intendente de Hurlingham ante las cámaras de CANAL 26: “La vacuna es futuro y esperanza”.

Your browser does not support the video element.

El intendente de Hurlingham habló con Canal 26.

En el mismo sentido, manifestó muy emocionado que “Los integrantes del personal de Salud son los héroes de este año”.

“Ya comenzamos a vacunar al personal de Salud y enero seguramente vacunaremos a las abuelas y abuelos también”, manifestó el intendente.

Finalmente, y dada las altas expectativas puestas en los resultados de la aplicación de la vacuna rusa en la Argentina, Zabaleta instó a que la gente se vacune sin dudarlo. Dijo: “Le pedimos a nuestros vecinos que se sigan cuidando”.

Your browser does not support the video element.

Declaraciones de Juan Zabaleta. Canal 26.