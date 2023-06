Jueves caliente | La cumbre Cristina-Massa y cómo fueron las últimas 24 horas en el PJ

Eran cerca de las 9 de la mañana cuando el gobernador tucumano Juan Manzur y todos sus satélites empezaron a hablar con periodistas para dar por hecha la fórmula Wado de Pedro / Manzur. La versión empezó a correr y se instaló en los canales de televisión, portales, radios y redes sociales. A pesar de la filtración, no había confirmación oficial por parte de los voceros autorizados por Cristina Fernández de Kirchner. Un día antes, el gobernador tucumano había pasado por el senado para reunirse con la Vicepresidenta. De allí salió contento y le avisó a sus íntimos que estaba todo cerrado. ¿Y Sergio Massa?

A las 12.15 del mediodía, funcionarios leales del tucumano fueron citados al Complejo Art Media, en el barrio de Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí esperaban Manzur y Wado de Pedro. El mismo búnker donde el extinto Frente de Todos había celebrado la victoria del 2019 y recibido la derrota del 2021. El spot se grabó. Hubo fotos. Aún no había confirmación oficial. ¿Y Sergio Massa? «Falta mucho. Hay tela para cortar aún. Sigue todo abierto», dijo a PERFIL un operador de la mesa chica de Sergio Tomás. «El spot sale en breve», apuró por WhatsApp desde el búnker un ladero de Manzur.

La pelea de «Fondo» que esconde el silencio de Sergio Massa

A las 13.51 llegaron a Casa Rosada Raúl Jalil de Catamarca y Gerardo Zamora de Santiago del Estero. «Pedirán lista de unidad», filtraban funcionarios de Alberto Fernández. ¿Fueron a eso o a quejarse por el poder que podría tener Manzur? Mientras tanto, Daniel Scioli hacía oídos sordos, se alejaba de los micrófonos y preparaba su propio acto en el ND Ateneo, propiedad de «Pepe» Albistur, pareja de Victoria Tolosa Paz. Ya estaba arreglado que Hugo Moyano sería el primer candidato a diputado por Buenos Aires. «Le demostramos que tenemos gente pesada acá», aventuró un sciolista a este medio.

¿Y Sergio Massa? ¿Al Senado? La confirmación de la fórmula aún no estaba. «Manzur opera la fórmula, no sabemos si en tándem con Cristina o si ella lo está usando para negociar. No sería la primera vez», decretó un massista que iba y venía entre el Senado de la Nación -donde esperaba CFK- y las oficinas del Frente Renovador. Wado de Pedro compartía un acto con los dueños de la Argentina, es decir, con la UIA. Anunciar una fórmula luego de ver a su titular Daniel Funes de Rioja sonaba extraño. Al salir, solo dijo «falta poco».

18.23 se emite un mensaje grabado de Wado en sus redes sociales. Cierra planteando que quiere ser el «Presidente de las familias argentinas». Quiere ser candidato. A esa hora no lo es oficialmente. ¿Fue el spot que grabaron al mediodía? No. En el material que sacaron no aparece Manzur. «Eso no es lo que grabamos», advirtió un dirigente tucumano a este medio. El que fue grabado el jueves anunciaba la fórmula. Aún no vio la luz. «Ya no me está gustando nada», reconoció la misma

fuente.

¿Y Sergio Massa? «Debe estar presionando». En paralelo, en el Senado continúa la reunión entre Cristina, Massa, Máximo Kirchner y Cecilia Moreau. Termina sin definiciones (públicas). Se apaga el jueves. Cristina aún no oficializó a Wado. Menos aún, la fórmula con Manzur. Todo indica que serán ellos. Habrá que ver que pide Massa. Estrategias para un cierre de listas.

RI/fl