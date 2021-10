Jueves de reclamos, cortes y caos de tránsito en la Ciudad y en varios puntos del país

Cortes.

Dirigentes y militantes de distintas organizaciones piqueteras de izquierda realizaban una jornada de protesta que incluye cortes de en avenidas y en los distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en la zona del Obelisco y otros puntos del país, en reclamo de «trabajo genuino» y asistencia alimentaria a comedores comunitarios, entre otras demandas.

De la denominada «jornada nacional piquetera» participan el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, el MIJD, el Movimiento 29 de Mayo, el Bloque Piquetero Nacional, el MTL Rebelde, el CUBA-MTR y el Frente de la Resistencia, entre otras organizaciones.

De acuerdo con lo anunciado, ya se registran protestas con cortes parciales al tránsito en los puentes Pueyrredón, La Noria y Saavedra, como así también en la Autopista Buenos Aires-La Plata, y en la Riccheri.

En el centro porteño, las organizaciones piqueteras de izquierda tienen previsto movilizar hasta la zona del Obelisco y en otros puntos de la avenida 9 de Julio, según consignaron en un comunicado conjunto.

Los principales reclamos se concentran en la cuestión de empleo, vivienda y alimentos, y en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda.

En este sentido, subrayaron la demanda de «trabajo genuino en las obras públicas y en la construcción de viviendas; ningún salario por debajo de la línea de la pobreza; asistencia integral a los comedores, con variedad y calidad de alimentos; y una apertura universal de los programas sociales».

El «Frente Piquetero», liderado por el Polo Obrero, y que está compuesto por unas 40 organizaciones populares, entre ellas MTR Votamos Luchar, MTL Rebelde, Movimiento 29 de Mayo y el Bloque Piquetero Nacional, bloquearon desde las 9:00 siete de los principales accesos a la Ciudad: la autopista Buenos Aires-La Plata, el Puente Pueyrredón, el Puente La Noria, La Autopista Dellepiane, el Acceso Oeste, el Puente Saavedra, la Avenida General Paz y Ruta 3.

En la provincia de Buenos Aires hay bloqueos en la Ruta 88, en Mar del Plata, en la Avenida 59, en Necochea; frente a la municipalidad de Pergamino; en Olavarría en la Avenida Rivadavia, frente al municipio; en Tandil, frente a la secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, entre otros puntos.

También habrá movilizaciones y cortes en Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz, Formosa, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Tierra del Fuego, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Misiones y Neuquén.

Es el primer corte piquetero organizado sobre rutas y avenidas de jurisdicción nacional desde que Aníbal Fernández se hizo cargo del Ministerio de Seguridad.





