juez apuntó que su viaje a Las Vegas no fue lujoso y que no se probó enriquecimiento

Otro de los puntos controversiales en los que la acusación sostiene la figura de mal desempeño y enriquecimiento ilícito es un viaje a Las Vegas que el juez hizo con su esposa Marta Boiza. Este martes, Bento dijo que todos los gastos estuvieron justificados y negó haber alquilado una limusina y haber jugado juegos de azar. Explicó que la imagen que lo muestra dentro del auto fue porque estaba estacionado en el aeropuerto y se subió para sacarse la foto y que la otra fotografía que lo muestra en un hotel casino del lugar fue en ocasión de un concierto de Céline Dion al que fue con Boiza. Además, Bento afirmó que nunca hizo ostentación de ese viaje porque no fue él quien publicó esas fotos, sino que fueron extraídas de un teléfono viejo de su esposa que fue secuestrado y filtradas a los medios de comunicación. Para Bento, no tuvo nada de malo su viaje. Según dijo Las Vegas, calificada por la parte acusatoria como “ciudad del pecado” fue elevada como categoría de arquidiócesis por el papa Francisco.

Sobre su incremento patrimonial, Bento dijo que los sueldos de él y de su esposa eran muy buenos y que con eso le donaron un departamento a cada uno de sus hijos. Según dijo, mientras los hijos vivían en la casa del matrimonio los inmuebles estaban alquilados y “con esos ingresos costeamos todo, pero acá se me atribuye mal desempeño por ostentar”, dijo. “Ir a un hotel cuatro o cinco estrellas no es ostentar, mis ingresos me lo permitían”, aseguró.

Piedecasas le preguntó, también, por qué no entregó su teléfono celular a la Justicia. Bento explicó: “Era mi teléfono personal, no como se ha escrito que era un teléfono de funcionario”.

El magistrado insistió en que es víctima de una persecución por parte del fiscal del juicio penal que se lleva a cabo en Mendoza, el Dr. Dante Vega. “Toda esta persecución viene desde el día que perdió la competencia por el juzgado a mi cargo. Recordamos que en el 2007 el fiscal Vega había denunciado a mi esposa en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza como abogado independiente” -afirmó- y luego no se excusó en las causas en su contra.

Otro de los ejes de la acusación apunta a supuestos beneficios a un condenado por narcotráfico. Según Bento “jamás” favoreció a un narcotraficante. “Al acusador del hecho de narcotráfico que ayer se me dio lectura, yo le denegué cuatro exenciones de prisión, tres excarcelaciones y dos prisiones domiciliarias. Cuando le resolvieron la situación legal, yo estaba de licencia con varias costillas fracturadas y mi subrogante legal le dictó el procesamiento por 245 kilos de droga. Y la falta de mérito por 5 kilos. Me encantaría que me digan en qué causa yo beneficié a un narcotraficante, doctor Piedecasas porque jamás, jamás beneficie a nadie”, explicó.

Al cerrar su declaración y antes de escuchar a los primeros testigos, Bento exhortó al Tribunal a fallar por su inocencia: “Le pido a Dios que les dé el valor más allá de cualquier presión”.

Primeros testigos

En la extensa jornada del martes declararon los primeros cinco testigos. Un exjuez de Mendoza, un abogado y tres secretarias. El exmagistrado Alfredo Manuel Rodríguez declaró que en el tiempo en que se desempeñó como secretario no tuvo “la más mínima sospecha” de ninguna cuestión o circunstancia irregular. Luego, cuando fueron colegas, dijo que compartieron como pares y no tuvo ningún problema. Que se llevaban bien y no tuvo inconvenientes ni ninguna sospecha de nada, pese a que subrogó el juzgado de Bento y viceversa. En otro orden dijo que sabía que el fiscal Dante Vega también aspiraba a ser designado en el Juzgado Federal y que tenía conocimiento que había una “cuestión de una competencia”, por lo que la relación entre ellos a partir de eso no fue buena.

Otro de los testigos fue el abogado Raúl Sánchez, quien tuvo intervención en muchas causas que tramitaron en el Juzgado de Bento. Ante el Tribunal afirmó que nunca recibió beneficio irregular para sus defendidos por parte del juez, sino al contrario.

Por último, las secretarias Gabriela América Del Campo; Mariela Andía y María Florencia Elías declararon que nunca vieron o escucharon que Bento haya beneficiado a imputados en forma irregular. Del Campo aseguró que no advirtió que Bento hubiera “infringido normas constitucionales, legales, ni reglamentarias” y que no recuerda ninguna situación en particular como “algo extraño”.

Andía y Elías, por su parte, declararon que en su permanencia en la secretaría no tuvieron conocimiento de ningún acto del Doctor Bento “ofensivo contra el decoro” y aseguraron que no advirtieron ningún desorden personal ni de conducta en su actuación. Con la declaración de más testigos, las próximas audiencias tendrán lugar hoy a las 10 de la mañana, el viernes a las 8 y el próximo lunes 2 de octubre a las 10.