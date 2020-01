Jugar en primera

Bolsonaro, se considera aliado ideológico de Donald Trump. No es el caso por cierto del gobierno argentino, que expresa su consideración por la Venezuela de Maduro y apoya a Evo Morales, exiliado aquí y con apoyos reservados en Buenos Aires para recuperar dominio en Bolivia. En Washington no ocultan sus diferencias con la política de Casa de Gobierno. De ahí que no sorprenda que Estados Unidos de dar prioridad a Brasil para entrar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

“La noticia fue muy bienvenida”, dijo Bolsonaro: “Hay más de cien requisitos para ser admitido en la OCDE. Estamos muy adelantados, incluso por delante de Argentina. Y las ventajas para Brasil son muchas. Equivale a entrar en la primera división”.

Como es sabido la OCDE está formada por 36 países con economías promercado, en su gran mayoría del mundo industrializado. En América Latina, sólo Chile y México forman parte de ese grupo.

“No puedo hablar de plazos. No depende de Trump. Depende también de otros países. Estamos venciendo la resistencia y demostrando que Brasil es un país viable. El anuncio estadounidense de dar prioridad a Brasil para el ingreso a la OCDE comprueba una vez más que estamos construyendo una colaboración sólida con Estados Unidos, capaz de generar resultados a corto, medio y largo plazo”, deslizó el ministro brasileño de Relaciones Exteriores.

Bolsonaro es popular. Aplica una estricta ortodoxia fiscal, con ajustes y privatizaciones. La llegada al poder de Alberto Fernández dio vuelta la postura de Washington, que tenía buenas relaciones con el gobierno de Mauricio Macri. El propio Donald Trump se comprometió a brindar su respaldo para que Brasilia se integre a la OCDE.

La versión trascendió luego que la representación diplomática de Washington comunicara en la reunión del consejo en Paris que: “Estados Unidos quiere que Brasil sea el próximo país en iniciar el acceso a la OCDE. La decisión de priorizar Brasil una evolución natural de nuestro compromiso, reafirmado por el secretario de Estado Mike Pompeo y por el presidente Donald Trump”.

La elección de Brasil implica un cambio de prioridades. Hasta 2018 Washington apoyó exclusivamente la candidatura argentina a la OCDE y amplió su posición con Rumania. Brasil en el proceso de ingreso a la OCDE quedó en un tercer lugar.

“Ha sucedido que el gobierno de Alberto Fernández declaró que el acceso a la OCDE no se encontraba entre las prioridades en este inicio de mandato. Brasil sí lo ha convertido en una de las políticas prioritarias, sobre todo para apoyar el proceso de inserción de Brasil en el mundo y, en este sentido es que EE.UU. decide que el lugar de Argentina sea ocupado por Brasil. Cambia la prioridad pero no deja de apoyar el esfuerzo que ha realizado la Argentina en los últimos 4 años”, explicó Marcelo Scaglione, representante ante la OCDE entre 2016 y 2019.

Sotto voce el Gobierno argentino quita trascendencia a este gesto. Alega que falta mucho para que los integrantes de la OCDE resuelvan el caso. La política suma acciones y símbolos. Argentina se abriga en su progresismo latino americano; Estados Unidos en la acción de su Poder. El despliegue de una diplomacia madura nada tiene que ver con el divertido ta te tí.