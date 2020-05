Jujuy-Acusan a Morales de usar recursos estatales para hacer encuestas políticas en plena pandemia

El gobierno comenzó a implementar testeos domiciliarios y a la par les realiza una encuesta sanitaria que presenta preguntas de índole político.

El abogado Juan Giusti criticó la medida del gobierno al utilizar la pandemia para medir su imagen.

Señaló la gravedad de utilizar fondos del estado para fines personales como así también la falta de resguardo a los datos personales de la gente.

El pasado jueves comenzaron los testeos domiciliarios con la implementación del proyecto denominado “C 360°”.

El objetivo, según dio a conocer el gobierno, es determinar la circulación local, identificar casos asintomáticos y recabar información sanitaria.

Pero, al parecer, no solo se pretende conseguir los datos sobre la salud de los jujeños, sino también información que puede utilizarse para determinar el nivel de aceptación de las medidas adoptadas por el COE, la imagen del gobernador en los distintos barrios y hasta la opinión sobre la gestión del presidente Alberto Fernández.

La encuesta se subdivide en: situación de salud, situación socioeconómica, opinión personal y datos del encuestado. Salvando la primera categoría, las tres restantes no se corresponden con lo que el gobierno había anticipado y vuelve a dejar en evidencia la insistente predisposición del Ejecutivo para armar una base de datos cuya finalidad es aún incierta.

El sondeo político en plena pandemia no es algo coherente y ha despertado no solo el malestar sino las críticas de distintos sectores.

El abogado Juan Giusti expuso dos cuestionamientos puntuales: “esto no es correcto primero porque se utilizan recursos del estado para hacer una encuesta política, hay una especulación del uso de recursos estatales para un fin propio”.

“Y punto números dos, no se respeta la privacidad del encuestado. Las encuestas tienen que ser anónimas para que sean válidas desde el punto de vista científico”.

Se han conocido las preguntas que se hacen, y que se pregunte cual es el humor político de la sociedad es algo que nos tiene acostumbrado el gobernador Morales. No es la primera vez que se realizan este tipo de encuesta, lo que pasa es que ahora se realiza en el marco de la pandemia. Gerardo es adicto a las encuestas, y como las encuestadoras no pueden trabajar utiliza estos masivos que son correctos pero no para hacer preguntas políticas.

Consultado sobre el accionar al respecto, Giusti señaló “estuvimos hablando con la diputada Alejandra Cejas para parar esta locura, la utilización de recursos estatales para saber cómo está tu gestión de gobierno, actualmente estamos más atentos a terminar el amparo por la situación del dengue”.