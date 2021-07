Jujuy: La UTA restableció el servicio de colectivos tras ocho días de paro

La seccional jujeña de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó el restablecimiento del servicio urbano e interurbano de colectivos tras ocho días consecutivos de paro en demanda el pago de sueldos atrasados y mejores condiciones de trabajo.

Desde el gremio comunicaron la vuelta de la actividad luego de acordar el pago de salarios atrasados y el medio aguinaldo, y el principio de acuerdo por el no descuento de los días de huelga, que significó “el más importante del sector en la provincia”.

Es que durante los últimos días, los choferes recibieron denuncias por parte de dos asociaciones de consumidores y el pedido de habilitación de un servicio particular de autos para que sean habilitados por el municipio de San Salvador, para casos de urgencia.

Si bien las autoridades del Gobierno presentaron voluntad de resolución, el tema de los fondos aún no se ha resuelto, y tiene que ver con los desacuerdos respecto al reparto de los subsidios en transporte a nivel nacional. No obstante, desde la Nación aseguran estar al día con la transferencia de fondos, aunque el sector empresario asegura que “las cuentas no cierran”.

Por su parte, el secretario general de la entidad sindical, Nicolás Abett, aseguró que “se arregló todo lo que se ha podido”, y agregó que “la necesidad tiene cara de hereje y ellos se aprovechan de la necesidad del trabajador, que no puede estar sin un peso en el bolsillo. Es por eso, y no como dicen funcionarios que ellos hicieron tratativas para lograr un acuerdo. Esto ha sido por la voluntad del trabajador”.

En tanto, el secretario de Servicio Públicos de la capital provincial, Guillermo Marenco, destacó que el acuerdo estableció “restablecer el servicio de las diferentes empresas” tras acordar “un esquema para el pago de salarios adeudados”.