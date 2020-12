Jujuy: Trabajadores del SOEM se movilizaron exigiendo “salarios dignos”

Trabajadores nucleados en el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Jujuy, se movilizaron hoy hasta la Casa de Gobierno para exigir “salarios dignos que superen, al menos, el mínimo vital y móvil”.

El dirigente gremial, Carlos “Perro” Santillán, aseguró: “Llegamos hasta aquí a reafirmar y decirle bien fuerte al (gobernador Gerardo) Morales que la lucha de los municipales no va a parar y que no use la represión contra los trabajadores que estamos reclamando una cuestión humanitaria.”

Al reclamo sumaron el repudio a la “ilegal e ilegítima detención” de dos dirigentes del gremio ocurrida el miércoles pasado durante un corte de ruta parciales, un hecho que generó manifestaciones de rechazo por parte de distintas organizaciones y sindicatos a nivel nacional.

El dirigente agregó que “los municipales de ninguna parte pueden permitir que haya compañeros que ganen entre 2.000 y 5.000 pesos”, que es lo que cobran trabajadores jujeños.

“No vamos a parar, vamos a seguir profundizando medidas y cortando las rutas”, exclamó el dirigente al marcar que de ser necesario también convocarán a un acampe en la ciudad capital.