Julia Strada: «El veto viene de un degenerado matemático»

La ex directora del Banco Nación, Julia Strada, indicó que el radicalismo está en una crisis profunda de representación. “La desconfianza que cualquier votante puede tener es lógica y es natural”, sostuvo en vísperas del debate parlamentario por la reforma jubilatoria y las especulaciones del voto radical. A su vez, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), consideró que la presentación del presupuesto 2025 de Milei es “una oportunidad para distribuir el enclave fiscal de otra manera”.

Julia Strada es diputada de Unión por la Patria, es economista y fue directora del Banco Nación durante la gestión de Alberto Fernández. Según el último informe del CEPA, el sector industrial tuvo una caída interanual de 20,4% en junio, la peor del año, según el estimador mensual de actividad económica.

Milei definió que este domingo 15 presentará el presupuesto 2025. Dado que los diputados no tienen la obligación de ir a escuchar al Presidente, ¿cuál va a ser su posición y cuál imagina que va a ser la de sus colegas de Unión por la Patria?

En primer lugar estamos a la espera del presupuesto, es decir, lo queremos leer y queremos saber si hay una ratificación del rumbo de fenomenal ajuste. Tal cual estamos viendo en el caso de las jubilaciones, como está pasando con la obra pública, con las universidades, que tampoco se pudo resolver aún en el Senado, como está pasando con los salarios docentes.

Es decir, si piensa ratificar esto en su presupuesto 2025 o si en todo caso revisará de cara a la demanda de la sociedad. Milei tiene una gran oportunidad, ya que dice que lo fiscal aparentemente se lo va a ordenar por el blanqueo o por la restitución de impuestos a la Ganancias. Bueno, tiene una oportunidad para distribuir el enclave fiscal de otra manera.

Javier Milei confirmó que presentará el Presupuesto 2025

¿Es una ironía o es una expectativa real esa?

A ver, Cristina, con mucha honestidad intelectual, da la discusión sobre cuál es el modelo de país que nosotros necesitamos y para dónde tenemos que resolver estos problemas. Estoy refiriéndome al documento que presentó el viernes anterior. Uno también podría pensar lo mismo. ¿Está de verdad intentando cambiar de postura? ¿Tiene sentido?

Yo no quiero bajar los brazos, los que decidimos meternos a la política, lo hacemos porque estamos convencidos de que la cosa se puede cambiar. Pienso que en algún momento la dirigencia política, hablo del PRO, del radicalismo, del bloque de Pichetto y de La Libertad Avanza, debería reconocer que el problema es la escasez de dólares.

También pienso que el propio Milei, en un corto plazo menor, debería reconocer que no puede continuar cuatro años de gobierno con una continuidad del ajuste e incluso con una profundización del ajuste. Eso lo debería revisar. Y creo además que la sociedad argentina se lo está reclamando. Lo que va a pasar el miércoles con las jubilaciones me parece muy importante en ese sentido.

El gasto público cayó 30%, pero el de Karina Milei creció 22%

Me parece interesante la idea de esta especie de sincretismo que pudiera haber. Es que es muy dogmática la posición de la escuela económica austríaca que continuamente sostiene Milei (aunque hay que reconocer que luego se aparta de ella) con una perspectiva keynesiana, podríamos decir para no definir ideológicamente desde el punto de vista económico al peronismo. Me parecen tan incompatibles que en su esperanza probablemente tenga algo normativo. Esta idea de Churchill que decía que hay que ser optimista porque es lo único que nos queda. La entiendo desde el punto de vista normativo pero desde el punto de vista profesional realmente creo que no, creo que Milei va a ir personalmente a defender un presupuesto que coincida con sus ideas y va a tratar de acomodar la realidad a las ideas, independientemente de que la realidad no lo acompañe, ¿no?

Es un gran debate porque finalmente la Argentina, si no logra los grandes acuerdos, no tiene destino. La Argentina, debe conseguir tener acuerdos en serio en relación a, por ejemplo, el sistema previsional, que es un gran punto. O cómo trabajamos con las organizaciones públicas, cuáles son los horizontes que nos ponemos en términos de eficiencia. También está el tema de qué hacemos con la deuda, que es lo más importante para mí.

Capacidad de ahorro en declive: qué dice la última encuesta sobre la gestión económica de Milei

Tenemos que lograr eso con todos, y acá no hay que dejar afuera a nadie, porque después uno escucha a algunos del PRO decir, bueno, el acuerdo es con todo menos con el kirchnerismo. No, el acuerdo es con todos los que tengan ganas de sacar a la Argentina adelante. Y si no aspiramos a que se comprenda cuál es el verdadero problema, lo que termina pasando es que la gente, muchas veces con confusión pero con buena fe, cree que haciendo un sacrificio hoy va a sacar a la Argentina adelante.

Y en realidad el modelo de redistribución regresiva que propone Milei no va a generar mayor bienestar para el conjunto de los argentinos, porque el ordenamiento de la macro tiene pie de barro. No puede levantar el cepo y ni siquiera puede dar respuestas de por qué no lo puede hacer.

Elizabeth Peger (EP): Vuelvo a la pregunta original que te hacía Jorge respecto de esta inédita presentación que acaba de anunciar la Casa Rosada. El Presidente a las nueve de la noche del domingo, en el Congreso, presentará el presupuesto en Comisión de Presupuesto, como es habitual. En ese esquema, ¿la decisión de ustedes cuál es? ¿Se va a reunir bloque? ¿La van a definir? Porque será un marco muy complejo y está previsto que no haya preguntas siquiera.

Tenemos reunión de bloque de Unión por la Patria esta noche a las 7 de la tarde. Así que va a ser tema de conversación, saben que somos el bloque más grande, 99 diputados y diputadas, así que seguramente definiremos para dónde vamos. También es una reunión pensando en la sesión del miércoles que es anterior a la presentación del presupuesto. Y bueno, ahí avanzaremos con alguna precisión.

La reforma jubilatoria y el viraje de los diputados radicales

EP: Hay algunos legisladores de sectores que inicialmente habían formado parte de esos dos tercios que permitieron la primera media sanción de la actualización jubilatoria, que están anunciando que van a votar en contra. De esta manera, validan el veto de Milei y hasta van a la Casa Rosada a fotografiarse con él. ¿Qué esperás justamente de la sesión de mañana?

A mí me parece que le hace mucho daño a La Política, con mayúsculas. Y más daño del que ya tiene. En el caso del radicalismo se autodenominaron los impulsores, se jactaban de haber impulsado esto. Incluso de Unión por la Patria teníamos un dictamen que era mejor para las jubilaciones, pero obviamente nos parecía que había que aprobar un aumento. Así que fuimos cambiando nuestro dictamen para poder tener un consenso fuerte con el dictamen del radicalismo.

Esa es la verdadera historia. El 17 de mayo se presentaron los dictámenes y ahora, cualquiera de afuera puede ver que ese mismo diputado va en contra de su propio proyecto porque apoyan el veto presidencial. Y la verdad es que la desconfianza que cualquier votante puede tener es lógica y es natural.

Javier Milei recibió a los diputados radicales Luis Picat, de Córdoba, José Tournier de Corrientes, el neuquino Pablo Cervi, el misionero Martín Arjol y Mariano Campero, de Tucumán.

Después no nos tenemos que andar preguntando cómo puede ser que la gente nos diga cosas por la calle o no nos quieran o no crea en la política. Claro. No lo digo por mí, lo digo por terceros. Con ese tipo de actitudes nunca más nadie va a creer en la política.

Eso es lo que a mí me preocupa porque además el veto viene de un degenerado matemático. Es una explicación que no tiene sentido, no tiene lógica, inventó números. No hay manera que eso sea el 62% del PBI. Está mal, deliberadamente mal. Entonces, ¿cómo podés, si tenés algo de tiempo y algún asesor que te ayude a mirar el discurso del Presidente, validar un discurso así?

Cristina Kirchner se sube al ring contra Milei mientras busca ordenar al peronismo

Claudio Mardones (CM): Con la reunión en la Casa Rosada entre el presidente Milei, Karina Milei y un grupo de diputados radicales que se negaron a rechazar el DNU 656 de los fondos reservados. Usted hablaba de la pérdida de credibilidad hacia el afuera, pero adentro, ¿cómo ve usted la relación entre su bloque y el radicalismo? ¿Cómo afectará esta división dentro del radicalismo su articulación con Unión por la Patria?

En primer lugar, en esa reunión son cinco diputados, habrá que ver la votación del resto. No es un bloque chico el de los radicales, habrá que ver cómo se comporta el resto, que también seguramente están debatiendo. Pero el radicalismo, más que Unión por la Patria, tiene que dar explicaciones a sus votantes.

El radicalismo está en una crisis profunda, que es una crisis de representación que atraviesa toda la política. Por eso yo creo que es muy bueno, a pesar del escenario, debatir ideas, olvidarnos de los nombres y pensar qué país queremos. Porque si uno pretende que las jubilaciones mejoren, no puede pretender que con 300.000 pesos un jubilado se conforme. El veto de Milei es una jubilación de 300.000 pesos.

El Presidente dice, ustedes los diputados no nos dicen cómo financiarla. Bueno, yo muchas veces en la Comisión de Presupuestos de la que formo parte, planteé algo que nadie, o muy pocos, se animarán a querer discutirlo conmigo. Básicamente cómo vamos a financiar el sistema previsional.

De Loredo y Ferrer reúnen a los radicales.

Porque en todo caso el radicalismo le podría retrucar a Milei que se puede financiar el sistema previsional con una política de generación de puestos de trabajo formales, mejoras en los salarios que están registrados, mejoras en la recaudación de las contribuciones.

De hecho, en lo que plantea Cristina, que son más de 4 puntos de gasto tributario, hay regímenes de exención de contribuciones patronales que se van solapando como capas geológicas y que hay que revisar.

Bueno, discutamos eso, si verdaderamente hay un problema fiscal. Ahora, Milei destruyó, en lo que va de su mandato, 123.000 puestos de trabajo, los salarios del sector privado registrado, es decir, los que mejor están por la paritaria, están abajo en 4,7% en términos reales. Los del sector público en 20% y los de los no registrados en 26%.

Ni hablar que en términos de recaudación, con la aprobación del RIGI, que es más gasto tributario, más la prácticamente eliminación de bienes personales, no nos está yendo mucho mejor en la recaudación. Entonces, discutamos la foto completa, ¿hay un problema fiscal? Perfecto, ¿cómo hacemos para financiar al ANSES? Porque sino la discusión no es honesta.

