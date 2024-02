Julian Assange ‘morirá si es extraditado a Estados Unidos’

Stella Assange, esposa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, advirtió este jueves que su marido «morirá» si es extraditado a Estados Unidos, a una semana de la apelación final ante el Tribunal Superior de Londres, el último recurso legal para evitar que sea enviado a ese país.

«Su salud está empeorando, física y mentalmente. Su vida corre peligro cada día que permanece en prisión y, si lo extraditan, morirá», señaló la mujer en una conferencia de prensa en Londres sobre la situación de su marido, de 52 años.

El Tribunal Superior de Justicia de Londres analizará el martes y el miércoles de la próxima semana un nuevo recurso del australiano contra su extradición a Estados Unidos.

Si los jueces fallan en su contra, «habrá agotado todos los recursos sin posibilidad de recurso adicional en el Reino Unido y entrará en el proceso de extradición», según el grupo de apoyo Free Assange.

Assange enfrenta en Estados Unidos 18 cargos relacionados con la divulgación de documentos militares clasificados y cables diplomáticos a través de WikiLeaks, un acto que, según los fiscales estadounidenses, puso en riesgo la vida de sus agentes.

Sin embargo, sus defensores argumentan que Assange es víctima de revelar malas conductas por parte de Estados Unidos.

Después de pasar siete años refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, Assange fue arrestado en 2019 por violar las condiciones de su libertad bajo fianza y desde entonces ha estado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, esperando la decisión sobre su extradición.

Just in: Julian Assange formally granted honorary citizenship of the City of Rome, less than a week before his final UK hearing.

Thank you, Rome!#FreeAssangeNOW @davide_dormino @FreeAssangeIT @virginiaraggi pic.twitter.com/DQR64HK26Y

— Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) February 15, 2024