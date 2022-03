Julian Assange se casará en la cárcel el 23 de marzo

El activista australiano y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se casará este 23 de marzo en la cárcel de Belmarsh, en el sur de Londres, con su pareja, la abogada Stella Moris.

Será un matrimonio civil, seguido de una bendición católica, y los únicos invitados autorizados a la ceremonia serán los dos hijos de la pareja, de cuatro y tres años, cuenta el diario El País. Los dos niños y la flamante esposa deberán dejar el penal apenas después del casamiento.

Llegar a realizar la boda, que ahora tiene fecha, no fue fácil. La autorización para realizarla llegó en noviembre de 2021, como había confirmado Moris a través de las redes sociales, luego de haber interpuesto una medida judicial.

Good news: UK government has backed down 24h before the deadline.

Julian and I now have permission to marry in Belmarsh prison.

I am relieved but still angry that legal action was necessary to put a stop to the illegal interference with our basic right to marry.#Assange pic.twitter.com/pevOrfsPzd

— Stella Moris #FreeAssangeNOW (@StellaMoris1) November 11, 2021