Julián Domínguez: «No podía mirarme a mí mismo si aceptaba seguir como secretario» en lugar de ministro

El ex ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, criticó este martes 2 de agosto el paso de la cartera que él comandaba a Secretaría. «No podía seguir, que no podía mirarme a mí mismo si aceptaba seguir en la cartera agrícola como secretario«, señaló el ex funcionario.

Domínguez, quien estuvo en el evento de IDEA Agroindustria que se realizó en Rosario, se refirió a su salida del gobierno nacional, tras la designación de Sergio Massa como nuevo «superministro» y del nuevo rol que cumplirá.

En ese marco, reclamó que el área de Agricultura debe tener rango ministerial: «Primero quiero decirte que no me fui, que estoy, que sigo. Estoy decidido y convencido que el sector más importante de la economía argentina debe tener una representación mucho más transversal en todas las expresiones políticas que gobierna en la Argentina».

Ante la llegada de Sergio Massa, el campo reclama políticas sectoriales y una baja del gasto público

“Fue una decisión personal mi renuncia porque la condición que construí en toda mi carrera es que el país tiene que tener un Ministerio​ por la importancia del sector y las decisiones se tienen que tomar con los equipos técnicos con competencia en el sector. Esa era mi convicción y, es un tema personalísimo, que no podía seguir, que no podía mirarme a mí mismo si aceptaba seguir en la cartera agrícola como secretario”, aseguró Domínguez.

De inmediato, manifestó su agradecimiento al presidente Alberto Fernández y al superministro Sergio Massa que lo volvieron a contactar para que continuara como secretario de Agricultura: «Me despedí de Cristina, pero también tengo amistad con Alberto y Massa y sin dudas me voy agradecido. No me voy dolido para nada lo que sucedió».

Asimismo, indicó que primero le comunicó su renuncia a Massa, luego de que él le haya anunciado las nuevas decisiones del gobierno, e inmediatamente habló con Alberto Fernández y Cristina Kirchner: «Estoy muy agradecido por la oportunidad que tuve».

El ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

Domínguez: «El nuevo ministro va a ser mejor las cosas que yo»

Domínguez expresó: «El nuevo ministro entiende mejor la dinámica que requiere esta organización. Va a ser mejor las cosas que yo». «Va a ser un año récord de divisas y una década de crecimiento», manifestó Domínguez.

En este sentido informó que mañana, luego de las medidas que anuncie Sergio Massa, dialogará con el nuevo ministro para ver cómo quedan los procesos puestos en marcha durante el lapso de su secretaria.

Juan José Bahillo, el reemplazo de Domínguez

El cargo de Domínguez quedó en poder de Massa, quien encabezará la fusión de tres carteras, al tiempo que Juan José Bahillo fue designado como secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación.

«Para mí, los desafíos principales que se deben abordar es que la secretaría pase a ser un ministerio, también la biotecnología, una nueva ley de semillas, el consejo agroindustrial y el troceo», sostuvo.

Juan José Bahillo ganó la pulseada en Agricultura

Sobre la tensión actual entre el campo y el gobierno nacional, el ex ministro manifestó que en algunas cosas Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), tiene un «rol gremial».

«Muchas cosas que pronunciaron las resolvimos. Yo veo que los dirigentes de las entidades decían algo en privado que compartían y afuera daban una opinión contraria, y lo entiendo», añadió.

Por último, contó cómo seguirán sus proyectos a partir de su renuncia: «Voy a seguir trabajando en mi estudio privado y a representar el proyecto político del sector. Desde el peronismo uno acompaña al gobierno. El año que viene es electoral y ahora quedo libre para poder militar, todavía sin un cargo».

ED