Julio Moreno Ovalle: «En la pandemia se hacían grandes reuniones y nadie dice nada»

El titular del GPA, Julio Molino Ovalle, anticipó que acompañará todas las decisiones del Ejecutivo desde el Congreso, como por ejemplo un veto a la Ley de Presupuesto Universitario. «Milei técnicamente es muy solvente, es un hombre que conoce muchísimo de economía«, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Julio Molino Ovalle es diputado nacional de Salta por La Libertad Avanza y presidente de los Grupos Parlamentarios de Amistad (GPA). En una entrevista, el diputado sostuvo que los jubilados “deben entender que esta no es la primera crisis que tenemos» y advirtió que tienen que tener paciencia.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo ve el futuro? ¿Van a tener en algún momento una recomposición los jubilados?

Sí, por supuesto que sí. Eso hay que tenerlo claro. Obviamente, lo que pasó es que el objetivo hoy del Ejecutivo es lograr el equilibrio fiscal y luchar férreamente contra la inflación. Pero sí lo que se está buscando también es un acompañamiento social sin intermediaciones, realizando esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres, niños en los sectores más vulnerables y proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.

Milei arremetió contra el PRO y dijo que los jubilados «ganan más» que cuando asumió

Esto es lo que en definitiva está buscando el Ejecutivo y, por supuesto, desde mi lugar yo lo estoy acompañando. Pero no crean que esto es de ahora, esto es un proceso que ya viene de antes. No nos olvidemos que siempre las cajas de jubilaciones han sido la caja de los gobiernos de turno, como el Banco Nación, la AFIP, etc. Siempre han sido las cajas de los gobiernos de turno, obviamente para otros fines que no son los fines objetivos de ellos.

Obviamente, la historia de los jubilados es muy larga y sin ir más lejos, cuando vetó el 82% móvil, la ex presidenta Cristina Fernández dijo que iban a fundir al país con ese proyecto. La postergación que existe con los jubilados es un tema que no es de estos nueve meses de gobierno de Milei sino es de muchos muchos años.

Después, también está el agravante de la economía informal: 1,5 de trabajadores formales por cada jubilado y de cuatro trabajadores, uno está en blanco y el resto está en negro. Son todos temas que sí hay que ir analizando y que hay que ir mejorando, pero no pretendamos que ahora de un día para otro se mejore la situación de los jubilados con el altísimo costo social que tiene. El presidente ya lo dijo más de una vez.

Ley de ajuste jubilatorio: ¿Intencionalidad política o preocupación genuina?

En este momento, los jubilados obviamente son uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad, como siempre fueron históricamente. Así que no es nada extraño. Pero sí, por supuesto, esto va a mejorar cuando empiece todo un proceso de reactivación de la economía. Así que esto es un proceso que lleva tiempo, no lo veo de otra forma.

Elizabeth Peger (EP): ¿Estuvo usted en la cena de los legisladores en Olivos?

Sí, Elizabeth, estuve. Veo que seguimos hablando de la cena. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere saber?

La polémica cena de legislativos luego del veto a la reforma jubilatoria

No, solamente le preguntaba si había participado. ¿Cómo analiza el discurso que dio allí el Presidente? Es que Milei pidió esta idea de armar un scrum para sostener algunas iniciativas alentadas por el Ejecutivo y frenar aquellas que el Gobierno entiende que perjudican el déficit fiscal. Está muy a la defensiva, ¿puede ser?

No, no estoy a la defensiva pero me preguntan si hasta llevé ensalada de papa y si pagué en efectivo. Me da vergüenza que me pregunten esas cosas.

EP: No, le preguntaba más de fondo, le preguntaba acerca del discurso del Presidente…

Ah, bueno, lo interpreté de esa otra forma. Te quiero decir que sí, el Presidente no habló más de 5 minutos, simplemente. No sé si agradeciendo, pero diciendo que estamos todos de acuerdo con lo que está haciendo esta gestión. Después, yo la defino como una reunión de diputados que pensamos lo mismo, no es más que eso. Nada más que ahora sí se hace público todo y bueno, queremos que esto también trascienda.

El tuit de Adorni detallando los gastos del asado en Olivos.

Pero pensemos también que, sin ir más lejos, en la pandemia se hacían grandes reuniones y nadie dice absolutamente nada. Pero sí, fue una reunión, Milei habló muy poquito y fue, por supuesto, una reunión de camaradería de todos los diputados que pensamos de la misma forma. No es más que eso y no creo que tenga mayor trascendencia.

EP: Este armado de diputados que usted dice que piensan más o menos lo mismo, ¿es sostenible en el tiempo, justamente por lo que dice el propio presidente, que anunció que va a vetar el aumento del presupuesto universitario?

Somos diputados que pensamos de la misma forma y estamos totalmente comprometidos. Y después, bueno, por supuesto, hay diputados de otros sectores que también comparten los lineamientos de Javier Milei. Y con respecto al tema de si va a vetar o no la reforma universitaria, todavía no sabemos nada. El Ejecutivo tiene hasta el 3 de octubre para tomar alguna decisión, así que te podría decir que en este momento desconocemos qué es lo que va a pasar.

No se puede vetar la justicia social

AG: ¿Para usted debería vetarlo?

Mirá, todo lo que sea para ayudar el proyecto de Javier Milei lo voy a acompañar, eso no tengo ninguna duda. Si él lo veta, obviamente yo lo voy a acompañar. Por supuesto que la razón del veto la vamos a conocer y se va a conocer públicamente, así que no es problema.

El objetivo fundamental, y vuelvo a repetirles, es el equilibrio fiscal, la no emisión de dinero y no pedir préstamos, que en este momento estamos comprometiendo a las generaciones futuras. A partir de ahí empieza todo un proceso de reactivación, inversiones, etc., que eso sí va a traer aparejado un mejoramiento en todos los sectores.

Crece la tensión entre el Gobierno y las universidades: adelantan nuevas medidas de fuerza

AG: Con toda su experiencia, ¿le gusta este Milei más político, que se sienta a dialogar y que llama al asadito?

Sí, por supuesto que me gusta.

No le van a decir “casta” a Milei porque hace política, ¿no?

Milei técnicamente es muy solvente, es un hombre que conoce muchísimo de economía, y bueno, obviamente, el hecho de juntarse con políticos y con personas que pensamos de la misma forma le hace mucho bien al proyecto de Javier. Así que no lo veo mal, al contrario, lo veo muy bien.

