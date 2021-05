Julio Piumato: “Si no responden, el viernes 21 se paraliza la justicia en todo el país ”

El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, convocó a un nuevo paro de actividades, aunque aún falta formalizarlo y definir la modalidad de protesta, lo cierto es que el reclamo viene aparejado a la falta de recomposición salarial correspondiente al 2021.

Tal como lo anunciaron en redes sociales, comenzaron con una nueva vigilia de la Comisión Directiva de U.E.J.N. en 4to piso del Palacio de Justicia, “aguardando la decisión de la Corte por el 1° tramo de recomposición 2021”.

En este sentido, cabe destacar que desde el sector han realizado múltiples reclamos en los que exigen una discusión paritaria que posicione los sueldos de los y las trabajadores de Justicia, por encima de la inflación: “Ya estamos en Mayo y nuestros salarios sienten el frío”, aseveraron desde el gremio.

Al respecto de la medida de fuerza, Piumato aseguró: “Seguimos sin novedades con respecto al primer tramo de la recomposición salarial, y eso nos preocupa porque no solo recrudece la pandemia, también se vino el frío, y el frío no solo es en el clima sino también en nuestros sueldos” y agregó “decidimos junto a todas las seccionales del país que si hoy no teníamos respuestas, iríamos a un paro nacional el viernes 21 de mayo”.