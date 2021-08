Juntos por el Cambio apuesta a una ley de Salvataje Pedagógico para la Postpandemia – NCN

Juntos por el Cambio presentó un proyecto de Ley de Salvataje Pedagógico para la Postpandemia. El mismo busca crear un plan de recuperación para hacer frente a la pobreza de aprendizajes que generó la gestión de la pandemia y para la cual no parece haber un plan específico de parte del Gobierno Nacional.

«Esta escuela que abrió es otra, no es la misma que cerró en marzo de 2020 y eso es porque ni los docentes ni los chicos son los mismos. El gobierno debiera haber repensado la vuelta de una manera integral, no alcanza solo con priorizar contenidos. Vemos que no se está tomando dimensión de lo que este cierre prolongado implicó en los chicos para el presente pero sobre todo lo que implica en términos del futuro«, aseguró Victoria Morales Gorleri, autora de la Ley y vicepresidenta de la Comisión de Educación.

Según un informe del BID, los potenciales costos educativos de la pandemia son suficientemente importantes como para poner a la educación en el centro de la agenda de recuperación post COVID-19. Estamos ante una crisis única que afectará los resultados educativos, el capital humano y la productividad de una generación entera y es por eso que es hora de detenernos a evaluar cuáles fueron los aprendizajes que no se lograron y desarrollar los dispositivos necesarios para fortalecerlos, hacerlo desde la responsabilidad de un programa nacional pero con los acuerdos jurisdiccionales necesarios.

Cristian Ritondo, coautor de la ley y presidente del bloque PRO, aseguró que el Ministro de Educación tendría que ser «el más valiente de los ministros; no puede estar definiendo la educación inspirado en especulaciones políticas porque lo que se pierde es el futuro. Pensar solo en el hoy para tomar decisiones no es solo cortoplacista , es mezquino«.

El proyecto plantea distintas estrategias que tienen como objetivo dotar de herramientas a los docentes y equipos de conducción para sostener dentro del sistema a los chicos que quedaron débilmente y salir a buscar a quienes abandonaron. «Con este proyecto buscamos generar estrategias para abordar lo emocional, lo vincular en términos sociales dentro de cada comunidad y también el vínculo con el aprendizaje«, finalizó Morales Gorleri.