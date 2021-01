«Juntos por el Cambio busca un show mediático» – NCN

La visita del ministro de Salud, Ginés González García al recinto, para evacuar dudas sobre las vacunas y la no presencia de la oposición, ha sido el tema de la jornada. Voces a favor y en contra de lo dispuesto por el bloque de Juntos por el Cambio marcaron la agenda política.

Entre los que se manifestó disconforme con la noticia, estuvo el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin (Frente de Todos), quien sostuvo que sus pares de Juntos por el Cambio buscan «un show mediático en vez de venir a sacarse las dudas sobre la vacuna» contra el coronavirus.

Respecto de la reunión, que se realizará el martes próximo a las 15, Yedlin explicó que «En diciembre Juntos por el Cambio nos pide una reunión oficial con el ministro sobre el tema de la vacuna, era la época cuando había surgido el inconveniente con Pfizer».

«Ellos querían tener una idea sobre esto pero la verdad es que en medio de este fin de año complicado, con todo el trabajo que tuvo el Ministerio de Salud, se postergó, y finalmente conseguí que se realizara el 13 de enero», contó Yedlin en declaraciones a AM 750,.

«Se iba a hacer en el despacho del ministro pero (los diputados de JxC) no pudieron ir y se pasó del 13 al 19 de este mes, pero resulta que ayer me llaman y me dicen que no van a ir. Esto se produce porque lo que pretenden no es la reunión, sino un show mediático para que el ministro vaya y explique, y estén los medios», indicó.

En tanto, Yedlin ratificó que «la información va a estar disponible, la reunión se va a hacer igual, y van a venir otros diputados de otros bloques y vamos a hacer que los diputados de la comisión de salud se saquen todas las dudas».

«Y si es necesario vamos a hacer otra reunión específica para Juntos para el Cambio», añadió.

No obstante, consideró que «es muy difícil con esta oposición que está en contra de todo, de la vacuna, a favor del dióxido de cloro. Es muy difícil dejar conforme a todo el mundo pero la responsabilidad del Gobierno, y la nuestra, es despejar las dudas y lo vamos a hacer».

Vale recordar que este miércoles, Juntos por el Cambio, que inicialmente había participado de las conversaciones informales para coordinar la reunión, finalmente anunció que sus representantes no participarán del encuentro del martes.

«La mesa del interbloque definió que los diputados que iban a participar de la reunión no van a estar, porque necesitamos las respuestas certeras y las mismas tienen que ser de público conocimiento, y no meramente a través de una reunión bilateral», explicó la vicepresidenta del bloque PRO, Soher El Sukaria.