«Juntos por el Cambio está dañado» – NCN

El diputado nacional Mario Negri sostuvo que Mauricio Macri “tuvo la suerte que en sus cuatro años que nunca tuvo un voto en contra” al referirse a la postura del bloque de Diputados del radicalismo durante la gestión del expresidente.

“Bancamos todas. Todas las leyes que mandó, las que no gustaban, las que había que taparse la nariz y eran muy pocas las que venían con dulce de leche. Todas”, enfatizó.

“No hay que ser ingrato. La Argentina carece de expresidentes que sean reflexivos, que puedan aconsejar en un momento de gravedad”, aseguró Negri en declaraciones a El Doce.

“Hay otros que les gusta meterse en el barro. Pero esa es una visión que tengo yo, personalmente de cómo mira uno la política. Pero no me prendo en el análisis de la conducta personal de cada uno, cada uno se hace responsable. Yo no he tenido ni contacto con él”, agregó.

Finalmente, sobre la fractura de JxC, Negri sostuvo que “creo fundamentalmente que está dañado Juntos por el Cambio. Ojalá se puede restañar, restañar significa discutir de política, también de ideas, adónde vamos, qué compartimos. Mi mayor tranquilidad es que el radicalismo no va a ser responsable de que se rompa Juntos por el Cambio. Yo voy a hacer lo imposible para que eso no ocurra. Pero obviamente sería una necedad decir que no se ha dañado”.