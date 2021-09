Juntos por el Cambio ganó en 14 de las 15 Comunas porteñas – Télam

En la Comuna 2, de Recoleta, fue donde registr la mayor cantidad de sufragios con un 64%. Foto: Ral Ferrari

La alianza Juntos por el Cambio (JXC) se impuso en 14 de las 15 Comunas porteas en las elecciones primarias, abiertas, simultneas y obligatorias (PASO) de ayer, con una amplia ventaja en barrios como Recoleta, Belgrano y Caballito; y un menor caudal de votos en la zona sur capitalina.

Con ms del 98% de las mesas escrutadas, la suma de las tres listas de JXC que participaron de la interna alcanz un 48,19% de los votos para la categora de diputados nacionales, mientras que el Frente de Todos un 24,66%, Libertad Avanza un 13,66%, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad un 6,23% y Autodeterminacin y Libertad un 2,65%.

Puntualmente, la alianza opositora sac ventaja en 14 de las 15 Comunas porteas, mientras que en la Comuna 8 -integrada por los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano- fue superada por pocos votos por el Frente de Todos.

En tanto, en la Comuna 2, de Recoleta, fue donde registr la mayor cantidad de sufragios con un 64%; seguida por la Comuna 13, conformada por los barrios de Nez, Belgrano y Colegiales, con un 60%; la 14, de Palermo, con un 59%, y la 12, de Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredn, y la 6, de Caballito, con un 50% en ambas.

Asimismo, en las Comunas donde obtuvo una marca menor al promedio del distrito fueron la 8 y la 4, que abarca La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, donde lleg al 39% de los votos.

La lista de Libertad Avanza, en tanto, alcanz un ndice similar de votos en las 15 Comunas que rond el 13%, no obstante se aventaj levemente en el oeste porteo en Comunas como la 9, que comprende a Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda; y la 10 de Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vlez Sarsfield y Villa Luro.

Por ltimo, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad y Autodeterminacin y Libertad consiguieron ms votos en las Comunas 5, que abarca Almagro y Boedo; y la 15, integrada por Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortzar, Agronoma y Parque Chas.

Vidal: “Hay bronca, enojo y tristeza contra la poltica en general”

Vidal admiti que hay “bronca, enojo y tristeza contra la poltica en general” en el electorado y, tras afirmar que est “conmocionada y conmovida” por el resultado de las PASO, sostuvo que no toma su triunfo en la ciudad de Buenos Aires “como un premio”, sino como una “gran responsabilidad”.

“Estoy conmocionada”, asever sobre el resultado de las elecciones primarias de este domingo en el comienzo de una entrevista por Radio Rivadavia.

“Tenemos que estar juntos para ofrecerle una alternativa a los argentinos”, aadi la candidata portea, y consider quese trata de una “rebelin de los mansos” contra “una forma de gobernar”, pero sobre todo contra “una forma de ser”.

“No lo tomo como un premio o un cheque en blanco, sino como una gran responsabilidad”, dijo sobre su victoria. Tambin observ que “hay bronca, enojo y tristeza contra la poltica en general” en todo el electorado.

Por eso consider que la oposicin debe convertirse en “alternativa seria y responsable que les puede proponer un camino mejor” a los descredos.

“Hoy ms que nunca tenemos que dar el ejemplo”, agreg, y consultada sobre qu distrito la moviliz ms, seal los resultados de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal.

“Me conmovi que los bonaerenses no se resignen, no se sometan, pongan un lmite”, asever. “Para m fue muy conmovedor ganar la provincia de Buenos Aires, que Diego y Facundo lo hicieron”, indic sobre Santilli y Manes, respectivamente, los candidatos de JXC en suelo bonaerense.

Para Vidal fue ver “de vuelta que los bonaerenses le decan s a esa forma de gobernar” que ella encabez entre 2015 y 2019, segn su lectura.

“Tambin me conmovi el abrazo de los porteos, porque volv y me recibieron bien, me dieron un lugar, me eligieron para encabezar la lista y no puedo parar de agradecrselos”, sostuvo Vidal, que volvi a postularse en la ciudad de Buenos Aires, de la que fue vicejefa de Gobierno, despus de haber gobernado la provincia de Buenos Aires.