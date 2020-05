Juntos por el Cambio pidió derogar el DNU de «superpoderes» y exige la presencia del Jefe de Gabinete en el Congreso

En conferencia de prensa, el interbloque Juntos por el Cambio se mostró «sorprendido por la publicación del DNU 450» que otorga herramientas al Jefe de Gabinete para disponer de presupuestos de manera discrecional y le pidió al Poder Ejecutivo que retire el decreto. Al mismo tiempo, exigieron la presencia de Santiago Cafiero para que brinde el primer informe de gestión.

El presidente del bloque, Mario Negri, aseguró que «el Gobierno pretende, ante la excepción de esta pandemia, saltear a los otros Poderes del Estado. Cuando en una democracia molesta el Parlamento es porque está en riesgo la democracia».

«Lamentamos enormemente y estamos muy sorprendidos que sin ningún tipo de necesidad, el gobierno haya regresado a los tiempos de mayor concentración de poder. Han regresado a los Superpoderes. Ya vimos las consecuencias de esto con los años: falta de control y corrupción», afirmó Negri.

Y agregó: «Esto borra ilegalmente e incosntitucionalmente, porque esa facultad delegada aún no ha vencido y vuelve a darle facultad al jefe de Gabinete para que discrecionalmente disponga del 100% de los fondos del Congreso».

Por su parte, el presidente de la bancada del PRO, Cristian Ritondo indicó que «son avances contra el sistema democrático y que la pandemia no lo justifica. Entendemos que usar el tapabocas es para que no nos contagiemos, pero no para callarnos».

Por último, el bloque mayoritario de la oposición reiteró la necesidad de que el jefe de gabinete comparezca ante el Congreso para dar su primer informe de gestión.