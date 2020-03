Juntos por el Cambio propone coordinar un «enlace» entre el gobierno y el parlamento

El Interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio realizó una serie de peticiones en la reunión virtual de presidentes de bloques e interbloques con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación que se realizó esta tarde.

Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI), solicitaron a Sergio Massa que le haga llegar al Poder Ejecutivo Nacional propuestas de Juntos por el Cambio sobre la situación sanitaria, la de los argentinos varados en el exterior, la crisis económica y la crisis social.

“Estuvimos reunidos con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, por más de una hora y media de forma virtual. Dialogamos acerca de las propuestas que se están formulando en cada uno de los bloques. Pedimos que haya organización de enlaces de las comisiones específicas de la Cámara con los ministerios, para hacer más fácil el relevo de la información y la coordinación de las propuestas de los diputados. Es muy importante que las distintas comisiones sesionen de forma virtual para abocarse a los diferentes aspectos que tiene esta pandemia. Esto abarca tanto la crisis sanitaria como la social y económica y también a la situación de los compatriotas que no pueden regresar al país”, explicó Mario Negri, jefe del bloque UCR y presidente del interbloque.

El diputado radical hizo hincapié en la descentralización de los testeos: “Reiteramos preguntas sobre la descentralización de testeos de forma urgente. Nos dijeron que enviaron a cinco provincias 35.000 reactivos. Pedimos que sean más las provincias involucradas y que se suspenda los despidos de personal en PAMI y otras áreas del Estado”.

En tanto, Ritondo manifestó: “Cuidar a los argentinos dentro y fuera del país es nuestro objetivo. Mantuvimos otra reunión virtual para seguir pensando iniciativas para llevar adelante el aislamiento de la mejor manera. Solicitamos que rápidamente se descentralicen y aumenten los testeos, así como contar con información sobre la llegada de los reactivos”.

El jefe de bloque de PRO añadió: “Queremos conocer la situación de los insumos críticos en todo el país y la disponibilidad y ampliación de la capacidad hospitalaria en cada provincia”. “Los argentinos varados en el exterior también nos preocupan. Solicitamos información sobre las medidas que se están tomando y se tomarán para resolver su situación”.

Por su parte, Ferraro sostuvo: “La situación es complicada y requiere que actuemos con responsabilidad social, colectiva e individual. Ante la emergencia, el funcionamiento de todas las instituciones del Estado es fundamental para dar respuestas rápidas. Enviamos propuestas concretas en términos de Salud (compra de reactivos y aumento de los testeos), sociales, alimentarias y económicas. Creemos que es fundamental la creación de un Comité de Emergencias Interpoderes para articular futuras medidas de control de la pandemia. Además, es imprescindible que toda la sociedad sea consciente de que la mejor forma de cuidarse y cuidar a otro es quedarse en sus casas”.

PROPUESTAS DE JUNTOS POR EL CAMBIO AL GOBIERNO:

1. Sobre la evolución de la Situación Sanitaria. Sin dudas este tema reviste la mayor preocupación de la ciudadanía en general Es por ello que solicitamos que la Presidencia arbitre los medios para: ● Que el PEN designe un enlace oficial del Ministerio de Salud o de la Jefatura de Gabinete con los bloques en general y las autoridades de la comisión de Salud y Acción Social que puedan concentrar los pedidos de información a la vez que mantener un canal de diálogo y difusión de la evolución diaria de la pandemia en nuestro país y de las medidas que el PEN vaya decidiendo para enfrentarla. ● Que a través de la Secretaria Parlamentaria de la Cámara se releven la totalidad de los proyectos e iniciativas presentados por los diputados con motivo de la cris del COVID19 y se pongan a disposición de dicho enlace o en su defecto hasta su designación se pongan en conocimiento del Jefe de Gabinete de Ministros. ● En lo inmediato y hasta que se vuelvan operativas las instancias de enlace y de reunión de la comisión solicitamos a la Presidencia reiterar al ministro de Salud, o a las autoridades sanitarias que considere oportuno, las siguientes consultas que quedaron pendientes de respuesta desde la visita del Ministro Ginés González García:

a. Reactivos y Testeos: se solicita información sobre la llegada de los reactivos, los procedimientos de testeo, el plan de descentralización, etc. ATambién que se informe el momento en que se haga efectiva la transferencia de partidas de subsidios al instituto Malbrán definida por este Interbloque.

b. La situación de los insumos críticos en todo el país (trajes especiales para el personal sanitario, barbijos, respiradores, etc).

c. Sobre la disponibilidad y la ampliación de la capacidad hospitalaria en cada provincia (cantidad de respiradores y camas disponibles en terapia intensiva, terapia intermedia e internación general). Total pais y por jurisdicción.

2. Sobre la situación de los argentinos varados en el exterior. Esta es hoy una preocupación por la que los diputados reciben consultas permanentemente en sus provincias respecto al plan de repatriación, el cronograma de vuelos, el cierre definitivo de las fronteras, la asistencia consular, etc. Es por ello que solicitamos que la Presidencia arbitre los medios para: ● Que el PEN designe un enlace oficial de la cancillería con los bloques en general y las autoridades (Presidente, Vices y Secretarios) de la Comisión de RREE , que puedan concentrar los pedidos de información y las respuestas a las consultas que tienen los diputados relativos a compatriotas en el exterior. ●

Que a través de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara se coordine una reunión virtual de todos los integrantes de la Comisión de RREE a los fines de unificarlos requerimientos y las propuestas para poder ser elevados mediante la Presidencia de la HCDN al PE. ●

En lo inmediato y hasta que se vuelvan operativas las instancias de enlace y de reunión de la comisión solicitamos a la Presidencia hacer llegar a la Cancillería y demás organismos correspondientes la necesidad de adoptar algunas medidas de alivio para los compatriotas que no puedan ser rápidamente repatriados, como la devolución del impuesto país, la extensión de los límites de las tarjetas de crédito, giro de divisas, entre otras.

3. Sobre la situación Social ● Solicitamos a la Presidencia que arbitre los medios para que el PE designe un enlace del Ministerio de Desarrollo Social con los bloques en general y las autoridades de la comisión de Salud y Acción Social que puedan concentrar los pedidos de información sobre la evolución de los programas asistenciales que se están desplegando y que se desplegarán en todo el territorio nacional para atender la emergencia. En particular transmitir en lo inmediato la preocupación por la falta de articulación del PEN con la la Red Nacional de Banco de Alimentos para que se evalúe su conveniencia. Creemos que la situación de los adultos mayores merece una especial atención po rsu mayor vulnerabilidad es por ello que proponemos:

● Que a través de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara se realice una reunión virtual entre los autoridades de la comisión de Personas Mayores y autoridades del PAMI y de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores para poder hacer un seguimiento de las medidas que se implementen en particular las referidas a provisión de medicamentos, asistencia alimenticia y cuidados.

4. Sobre la Situación Económica Hay una serie de medidas anunciadas y que deberían ser operativizadas en las últimas horas. Hacemos llegar especialmente la preocupación por:

a. Empleo:

1. Medidas de sostén del empleo privado.

2. Asistencia para monotributistas y trabajadores informales.

3. Suspensión de los despidos, al menos por el tiempo que dure la emergencia en el sector público.

b. Servicios Públicos y Obligaciones Impositivas

1. Facilidades de pago, garantía de prestación del servicio, extensión de vencimientos.

2. El diferimiento de obligaciones tributarias especialmente a los sectores productivos. En este caso y por ser varias las comisiones del Congreso vinculadas a estas temáticas solicitamos que: ● Que la Secretaría Parlamentaria de la Cámara organice una reunión virtual de las autoridades (Presidente, Vices y Secretarios) de las comisiones de Legislación del Trabajo, PYMES, Industria, Comercio y Agricultura a fin de unificar un pedido de informe y/o propuestas para ser elevadas al PEN mediante la JGM. Por último reiteramos que la grave situación amerita que actuemos con responsabilidad social, colectiva e individual. Ante la emergencia, el funcionamiento de las instituciones (poderes del Estado) es fundamental para dar respuesta a los argentinos y la toma de las decisiones. Por ello, ratificamos el compromiso de sesionar en la Cámara de Diputados de la Nación las veces que sean necesarias y la situación lo amerite, y ejerciendo las responsabilidades que la Constitución nos otorga.