Juntos por el Cambio propone modificaciones a la ley de fueros – NCN

Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para modificar la ley de fueros y eliminar la imposibilidad de que un legislador con causa penal abierta sea allanado en su domicilio u oficinas.

La iniciativa tiene como autor al diputado del PRO que representa a la Provincia de Buenos Aires, Gerardo Milman, y se posiciona estrictamente el artículo 1 de la ley 25.320.

En resumen, Milman pretende eliminar el punto de ese apartado que remarca que «no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara».

El diputado argumentó que la sociedad observa este régimen como uno que garantiza la «impunidad», por lo que es necesario «cambiar para que la política siga siendo una herramienta de cambio y no un estamento de privilegiados que están más allá de la justicia».

En ese sentido, ejemplificó su postura con el caso de Julio De Vido que «amparado en sus fueros pudo evitar el allanamiento a su domicilio cuando se lo acusó de enriquecimiento ilícito».

«Estamos dando un mensaje claro a la ciudadanía de que no vamos a propiciar ningún privilegio más allá de aquellos que están establecidos por nuestra constitución y que no es potestad nuestra modificarlos per se», justificó.

El proyecto cuenta con el respaldo de los diputados Pablo Torello, Héctor Stefani y José Núñez.