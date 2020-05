Juntos por el Cambio rechaza el adicional al personal del Congreso que trabaja durante el aislamiento – Télam

Mientras a todos los empleados que an conservan sus ingresos les recortan el salario, Cristina Kirchner acuerda un aumento de hasta 69 mil pesos para empleados del Congreso. No slo no se recortan sus ingresos sino que se ren en la cara de la gente. pic.twitter.com/wjYD9AmRRx

Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 2, 2020