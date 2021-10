Juntos por el Cambio repudió el uso del avión sanitario de Tucumán para el viaje del Jefe de Gabinete a Nueva York – NCN

Diputados del bloque de Juntos por el Cambio, encabezados por Lidia Áscarate, repudiaron la utilización del avión sanitario por parte de Juan Manzur y, en el mismo sentido, presentaron un proyecto para que el Jefe de Gabinete dé las explicaciones correspondientes por lo sucedido.

“La utilización del avión sanitario por parte del ex gobernador Juan Manzur en un contexto de pandemia es inaceptable”, señaló Ascárate.

La diputada recordó que “hace tan solo un mes el entonces gobernador y ahora jefe de gabinete nacional, declaraba que el avión sanitario estaría disponible para cualquier tucumano o tucumana que lo requiera. Pero resulta que si hoy algún ciudadano necesitara la utilización del avión sanitario para traslados de emergencia, no podría hacerlo”.

Y agregó: “En definitiva, lo que hace el gobernador es decir una cosa a la prensa y después hace lo que se le antoja. El avión sanitario no es un juguete. Manzur no puede hacer uso de los bienes del Estado provincial como si fueran propios. Ya no es el gobernador”.

Es por esto que los legisladores presentaron un pedido de informes a través del cual exigen que el Poder Ejecutivo Nacional informe de manera precisa y detallada varias cuestiones relacionados con el viaje de Manzur a la ciudad de Nueva York.

El Ejecutivo deberá explicar si es cierto que se utilizó el avión matrícula LV-CKA propiedad de la provincia de Tucumán para su viaje hacia Nueva York; cuáles fueron los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, que sustenten la utilización de un vuelo privado hacia una ciudad con la que existen vuelos regulares diarios; si existió algún tipo de análisis de costes-beneficios, de necesidad y razonabilidad para el Estado Nacional frente a la posibilidad de utilizar vuelos de líneas; si conoce que la aeronave mencionada perteneciente al Estado Provincial tiene como objetivo prioritario el traslado de personas por cuestiones de salud y requerimientos del INCUCAI; en caso que así fuera, informe el instrumento jurídico utilizado para cubrir contingencias posibles; en caso que se haya alquilado al Gobierno Provincial, que informe la tarifa a abonar por el alquiler del avión y el proceso de licitación de alquiler utilizado. También deberá detallar los costos operativos del viaje y el listado de la comitiva que viajó en la aeronave.

“Mientras ellos toman vuelos privados de lujo que pagamos todos con nuestros impuestos, otros debieron atravesar fronteras a pie cargando a sus hijos enfermos para ser atendidos en hospitales públicos, muchos de los cuales murieron en el camino y hoy ya no están. Esto es otra muestra más de la indiferencia y el desprecio de un sector de la clase política dirigente con una sociedad abrumada, golpeada y angustiada por la pandemia. Sin ánimos de renunciar al lujo y a los privilegios, deciden mirar para el costado”, señalaron los legisladores.

Acompañaron esta iniciativa los diputados Fabio Quetglas, Claudia Najul, Lorena Matzen, Mario Negri, Gabriela Lena, Mario Pastori, Karina Banfi, Gustavo Menna, Jorge Rizzotti, Camila Crescimbeni, Mariana Stilman, María Luján Rey, Mónica Frade y Rubén Manzi.