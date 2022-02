JUSTICIA EN LLAMAS | 7 miradas

Ferdinand Amunchásteguy. La naturaleza, a veces, nos da las respuestas que no encontramos en la vida diaria. Sabemos, porque aquí habitamos, que la situación en general no está bien. Sin embargo, la gravedad de la situación se hace groseramente evidente cuando volvemos la vista hacia Corrientes y advertimos que estamos en llamas.

La desazón no alcanza, como concepto, a expresar el estado de ánimo que embarga a la mayoría de los ciudadanos.

Y no debe confundirse lo dicho con una suerte de adhesión a los sectores vinculados al agro, sino que intenta reflejar el rumbo hacia el que se dirige la República. Un cincuenta por ciento de pobres, un nivel de desocupación nunca antes alcanzado, una inflación que degrada la moneda como pocas veces ha ocurrido en los más desafortunados ciclos de nuestra economía, se unen a las deplorables rencillas internas de nuestra dirigencia.

Los medios de comunicación nos ofrecen a diario el material con el que deberíamos decidir el rumbo futuro de nuestras vidas y, sin embargo, en vez de entregar elementos que pudieran guiar el pensamiento, se detienen en episodios policiales que nada aportan a las instituciones y solo distraen sobre el verdadero futuro al que nos enfrentaremos.

El reclamo a la clase política y a la justicia, envuelto en generalidades, solo apunta al desprestigio de las instituciones y no a su reparación y, consecuentemente, al debilitamiento de las mismas. En esa tarea no ayudan las propias declaraciones presidenciales que anticipan que habrán de derogar los regímenes de “privilegio como el de los jueces”, a los que coloca en veredas opuestas a las del resto de la sociedad, – con lo que intenta fundar la ya anunciada política de democratización de la Justicia -, poniendo énfasis en mostrar que sus integrantes no se confunden con el resto de los ciudadanos, a los que corporativamente ofenden con sus decisiones.

Este modo de integrar al relato, abre una grieta entre los miembros de la sociedad convirtiendo a los integrantes del Poder Judicial en extraños a la misma, y en perversos enemigos del concepto de justicia que intenta instalarse, sosteniendo que es necesario que los Magistrados posean identidad política con el Ejecutivo para concretar la justicia como este pretende definirla. Esta concepción propia de regímenes totalitarios -en los que la Justicia es servidora de las políticas dictadas- aleja la posibilidad encontrar una República fortalecida tal como la concibieron los padres fundadores.

Este año 2022, será un año trascendente para la Justicia y la Política, ¿porque nos animamos a hacer esta afirmación?, pues porque al no resultar un año electoral los Jueces podrán actuar con menos presiones y las consecuencias de sus decisiones no podrán descalificarse como encaminadas a lograr una directa incidencia en la decisión del electorado.

Esta situación no favorece a los integrantes de los últimos Gobiernos –incluida la actual Vicepresidente- ya que decidir sus responsabilidades en denuncias que los tienen como protagonistas, no formará ya parte de las campañas electorales quedando desplazados de esos escenarios aquellos que merezcan el reproche por los ilícitos que se les atribuyen –sean de corrupción, vinculados a espionajes ilegales, o a cualquier otra forma delictiva-.

Los miembros del Poder Judicial, no se encuentran fuera de la polémica que se intenta instalar, en la que pretende reeditarse una suerte de lucha de clases que necesariamente impone a una, hacer desaparecer a la otra que es, dogmáticamente, su enemiga. Esos enfrentamientos, donde padecimientos de unos son consecuencia de los privilegios de otros, constituyen el germen a partir del cual se disuelven las sociedades y, lamentablemente, parece ser el proceso por el que comenzamos a transitar.

Quizás, para que parezca que podemos tener alguna razón, en el ámbito de la política han incrementado su aceptación, aquellos que podríamos definir como anarco-liberales, que promueven destruir las instituciones del Estado con pretexto de recuperar las libertades y el libre albedrio de los individuos. Esas coincidencias quizás, sean la únicas en las que los extremos se toquen.