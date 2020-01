Justicia y seguridad

Que cosas podrían pasar en Buenos Aires que no fueran la reiteración de otras historias vividas, cada vez, hace menos tiempo. Un nuevo Gobierno que una vez más decide iniciar la etapa fundacional de una nueva Argentina, que se queja, con razón o sin ella, de la herencia recibida, y el grupo opositor que reclama resultados inmediatos después de cuatro años de gestión sin haber obtenido los triunfos que exige al nuevo.

Mientras tanto, el recién llegado no alcanza a conformar sus equipos de gestión e intenta demostrar actividad abusando de los infortunios que nos ocurren y apuntando a los grupos que la sociedad denosta.

Es así que, una vez más, el Poder judicial debe responder por sus errores y por los ajenos, y el anuncio de su transformación recibe los aplausos de una sociedad cansada de no encontrar en sus instituciones la solución buscada. Se intuye que habrá modificaciones substanciales en ese ámbito, sin embargo, los trascendidos no acompañan las esperanzas que se albergan. Alguien, difusamente, debe estar trabajando en ello, no se sabe quién, ni en qué sentido.

Los más avispados y conocedores de los juristas que rodean al Gobierno, suponen que Raúl Zaffaroni -en el tiempo que le deje el asesoramiento que brinda a Evo Morales- debe estar pergeñando el cambio de modelo de un sistema judicial, que parece no satisfacer a nadie. De ser así, cabe esperar un sistema “garantista” y progresista, parecido al de algunos países europeos próximos a la despenalización.

Para aquellos a los que se le eriza la piel pensando en esa posibilidad, los periódicos dejaron trascender que quien podría estar colaborando en la reforma es el fiscal Campagnoli próximo al Ministro Gustavo Beliz y por cierto opuesto a cualquier teoría que pudiera considerar Zaffaroni como aplicable.

Pero como de las contradicciones está hecha nuestra historia, es preferible no apostar por ninguna de las soluciones citadas, no olvidemos que en un tema contiguo al de la justicia, como resulta ser el de la seguridad, la Ministro Frederick y su par bonaerense, no han podido ponerse de acuerdo prácticamente en nada, pudiendo asegurarse que el colectivo protegido por ambos no es el mismo, situación que en algún momento hará explosión, según cómo se desarrollen los tiempos.

Así, envueltos en los hechos de incomprensible violencia protagonizados por los adolescentes -o no tanto- se ha llegado a advertir el oportunismo de algunos legisladores, que se han permitido la torpeza técnica de introducir proyectos de reforma al Código Penal, incluyendo como agravante que el suceso haya sido protagonizado por los desvalorizados (hoy) rugbiers.

Sin perjuicio de esa actividad reprobable, debería llamar la atención a la sociedad la aparición de una violencia injustificada y de una magnitud preocupante. No se trata de una refriega entre jóvenes que puede encontrar su razón en circunstancias menores, se enfrenta una violencia que no se satisface con la lesión que se infringe, sino que procura la muerte, expectativa que se encontraba fuera de lo previsible en nuestras comunidades.

Obviamente, se reprocha a la justicia no actuar con la diligencia suficiente para evitar hechos como el descripto, sin advertir que la posibilidad de esta de enviar el mensaje de prevención general que se pretende, requiere de un endurecimiento de las leyes que se encuentra fuera del ámbito de actuación del Poder Judicial, correspondiendo a los legisladores dar trámite y analizar el proyecto integral de Código Penal que deambula por los despachos del Congreso sin que se avance en su tratamiento.

Si a ello se suma la escasa capacidad del sistema Penitenciario, se alcanza a comprender la contradicción existente en el proclamado discurso de endurecer las penas y la ausencia de recursos necesarios para que ello ocurra. Obviamente, este no parece ser el momento para decidir inversiones tan importantes como las que se requieren para ello, cuando el país ha decidido reducir sus gastos en procura de alcanzar un equilibrio fiscal que seguramente le costará bastante conseguir.

Mientras tanto, los días van pasando y los problemas se van enquistándose en nuestra realidad, violencia, robos a destajo, policías filmados mientras castigan a un detenido esposado, un aquellarre propio de Goya y no del siglo 21. Pero en el horizonte nada que augure una mejoría para esta sociedad indudablemente enferma alcanza a avizorarse.

Quizás para completar con ironía este panorama, haya que poner atención en que el sistema informático judicial hace ya unos días ha colapsado, impidiendo la compulsa de los expedientes sobre dicho sistema, como el libramiento de las cédulas electrónicas y la digitalización de las actuaciones. Algunos escépticos, que los hay, sugieren que cuando se reponga el sistema quizás se haya perdido alguna información, sin embargo, ello no ocurrirá, siempre hay un individuo previsor que atesora en sus bolsillos el papel doblado que contenía la información buscada.