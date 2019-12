JUVENTUD DIVINO TESORO… | 7miradas

Por fin el potencial de jóvenes con potencial político interesa: ya hay una fundación que organiza para el año próximo reuniones con hombres y mujeres entre los veintitantos y los treintitantos que ya trabajan en cargos responsables de la administración pública.

Otros jóvenes provenientes de distintas fuerzas políticas apuestan a la formación en liderazgo en una escuela dirigida por jesuitas. Se trata de recuperar la decencia en la “cosa pública” y reivindicar la política como herramienta de cambio y justicia social.

“Acá no hay grietas. Buscamos forman una generación de dirigentes políticos con estos jóvenes que ven la necesidad de diálogo, que pueden convivir a pesar de sus diferencias ideológicas y que consideran necesario desterrar los vicios de la vieja política”, dice Rodrigo Zarazaga, jesuita, doctor en ciencias políticas, al frente de la escuela de liderazgo.

Un grupo de alumnos de entre 25 y 35 años pertenecientes al PRO, el Frente para la Victoria, la Coalición Cívica, el Frente Renovador y el Partido Socialista coincidieron más allá de diferencias políticas.

En el Colegio del Salvador sede de los jesuitas en Buenos Aires (Jorge Bergoglio fue profesor en la década del ´60) su escuela tiene un ciclo académico que incluye ciencia política, administración pública y economía. Hay encuentros con políticos destacados, recorridas por las villas del conurbano bonaerense, por el monte santiagueño y un viaje de fin de curso a la Universidad de Georgetown en Washington.

“En política, uno tiende a agruparse con el que piensa como uno, pero acá se rompe ese esquema. El trabajo interpartidario se da naturalmente, sin querer perjudicar al que piensa distinto”, destaca el cordobés Gregorio Hernández Maqueda de 24 años, asesor de la Coalición Cívica y fue nominado por Elisa Carrió para el curso.

Para la marplatense Agustina Rodríguez Biasone de 24 años que se define atea y feminista y trabaja junto a la diputada socialista Alicia Cicliani, la experiencia de la escuela de liderazgo es “muy fructífera” y destaca que son parte de una “generación que vino después del ´que se vayan todos´ del 2001 pero igual decidió comprometerse en política”.

“La grieta vende en las noticias pero no construye un país. Necesitamos diálogo a largo plazo y nosotros podemos hacerlo porque somos la generación que piensa a futuro”, asevera la joven, integrante del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro).

El ex gerente general del puerto de Buenos Aires y militante del PRO- cuenta que mientras cursaba tuvo que decidir si seguir siendo un “técnico, lo que implicaba un techo” o dedicarse verdaderamente a la política para “expandir horizontes y que el trabajo tenga más efectivo alcance” para mejorar las necesidades de la población.

“La política es una aventura para recorrer con amigos. Es un camino largo y tedioso en el que sostener y compartir valores con otros a pesar de las diferencias ideológicas es muy importante”, aporta Marcelo Corti -36 años-, integrante del Frente Renovador que lidera Sergio Massa y secretario de bienestar de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Juan Manuel Cerezo de 29, proveniente de la juventud Peronista e integrante de La Cámpora, concejal de General Las Heras- cuenta que poco a poco –sobre todo después de compartir experiencias en los lugares más pobres del país- se fueron dando cuenta que hasta podrían trabajar juntos, a pesar de estar en veredas políticas opuestas.

“No discrepamos en los ideales. Creemos en la pluralidad. Acá no se busca homogeneizar el pensamiento sino, desde las diferencias, comprender al otro con respeto. Reivindicamos la política como la posibilidad de transformar la realidad y generar políticas que mejoran la vida de la población”, expresa.

Claudia Cabrera -27 años- egresada de periodismo en la UCA, de familia paraguaya radicada en la Villa 31 trabaja en la subsecretaria de Relaciones Internacionales de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y llegó a la escuela invitada por un sacerdote amigo.

“De la villa muchos hablan y no la conocen. No quería cometer el mismo error y criticar a la política sin saber de qué se trata. Desde la Iglesia se pueden hacer un montón de cosas por la gente que sufre pero siento que desde la política, vivida con corazón y pasión, podes cambiar verdaderamente la vida de otros”, reconoce.

Forman parte del grupo de 30 alumnos que realizó el año pasado la primera experiencia de la escuela de liderazgo que conducen los jesuitas, después de haber pasado un riguroso proceso de selección que dejó afuera a otros 400 postulantes.

Sin filiación y buscando tener alumnos de todo el espectro ideológico y sociopolítico, el CIAS diseñó un código de convivencia con pautas sobre cómo dialogar en el aula y los espacios compartidos, aunque no evitó que las chicanas políticas estén presentes durante las clases.

Los jóvenes plantean las condiciones que un buen líder político: no disociarse de la realidad, no perder nunca la cercanía con la gente, saber escuchar y dar espacio a los otros, ser decentes tanto en la vida pública como en la privada, que no lo lleve puesto la ´rosca´ política y mantenga sus valores éticos.

Entre sus referentes nacionales, mencionan desde Juan Manuel Belgrano y José de San Martín, pasando por Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo y Eva Perón, Arturo Illia, Alfredo Palacios, el cura Carlos Mujica hasta Raúl Alfonsín y Néstor y Cristina Kirchner, todos “líderes que hicieron la diferencia y pusieron el cuerpo a la política”.

Como se sabe la juventud es transitoria. Pero capaz de generar con su energía y nuevos conocimientos una nueva generación potente cuando el país lo necesita.