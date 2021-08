Juzgan a Etchecolatz y Garachico por la tortura y muerte de siete personas – Télam

El fiscal expres que “este es un juicio sumamente importante, que se toma con mucha expectativa”.

La Justicia Federal de La Plata juzgar desde este lunes al represor Miguel Etchecolatz y el exjefe policial Julio Garachico por las torturas y crmenes cometidos durante la ltima dictadura militar contra siete vctimas, entre ellas el albail Jorge Julio Lpez y un estudiante secuestrado durante “La Noche de los Lpices”, que permanece desaparecido.

El juicio estar a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y buscar determinar las responsabilidades de ambos expolicas en los secuestros, torturas y crmenes cometidos en el centro clandestino de detencin ilegal denominado como “Pozo de Arana” en perjuicio de Lpez; Norberto Rodas; Alejandro Emilio Snchez; Patricia Dell Orto, Efraim Guillermo Cano, Ambrosio De Marco y el estudiante de La Noche de los Lpices, Francisco Lpez Muntaner.

Los delitos de lesa humanidad cometidos en este centro ya fueron juzgados en el 2012 pero quedaron excludos otros hechos cometidos en otros centros de detencin ilegal ubicados tambin en la localidad de Arana.

Detalles del caso

Segn declararon en otros juicios varios sobrevivientes, entre ellos el propio Lpez -desaparecido desde 2006- en Arana funcionaron durante la dictadura al menos otros cuatro centros de detencin: el rea de “Cuatrerismo”; el Destacamento de Polica; otro centro conocido como “La Casona” o “Campo de Arana” y “El Pozo de Arana”.

El fiscal federal Juan Martn Nogueira, que encabezar la acusacin en este proceso oral y pblico, expres a Tlam que “este es un juicio sumamente importante, que la unidad fiscal se toma con mucha expectativa”.

“Es un desprendimiento o continuacin del juicio que tuvo por objeto los hechos sucedidos en el centro clandestino de Arana. En el juicio que se iniciar el lunes se juzgarn los hechos ocurridos en el Pozo de Arana, que fue uno de los lugares neurlgicos de la represin ilegal que se perpetr en La Plata durante la ltima dictadura cvico militar en la ciudad de La Plata”, detall el funcionario judicial.

“Este juicio permitir rever y descubrir ms matices de eso a partir de las declaraciones que habr en el juicio y en especial aquella que brind Lpez en 2006 y que fue tan valorada”, destac Nogueira.

El funcionario judicial se refiere al testimonio que prest el albail durante el primer en el primer juicio que se le sigui al genocida Etchecolatz, y que ser proyectada en el debate de esta causa sobre el Pozo de Arana, que ser “semipresencial”, con asistencia de partes y los testigos que deseen declarar.

En tanto, las alternativas de las audiencias sern transmitidas por el canal de Youtube del sitio de comunicacin alternativa La Retaguardia y otros dispositivos electrnicos que dependen del Poder Judicial Bonaerense.

En tanto Garachico, exjefe del servicio externo de la Unidad Regional de La Plata, lo har gozando del beneficio de prisin domiciliaria.

En el caso de Etchecolatz ser juzgado como coautor mediato de los delitos de privacin ilegal de la libertad, torturas y homicidio calificado en perjuicio de Norberto Rodas y Alejandro Snchez.

Garachico afrontar acusaciones como coautor inmediato de los delitos de privacin ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de Patricia DellOrto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas, Alejandro Snchez, Francisco Lpez Muntaner, Guillermo E. Cano y Lpez, en concurso real y responsable en calidad de partcipe necesario en los delitos de homicidio agravado en perjuicio de Patricia DellOrto, Ambrosio Francisco de Marco y Norberto Rodas.

Etchecolatz ya fue juzgado y condenado por el secuestro y torturas infligidas a Lpez en el juicio que se le sigui en el 2006, en el marco del cual el sobreviviente fue nuevamente secuestrado y actualmente permanece desaparecido.

Historia de Jorge Julio Lpez

Lpez sufri su primer secuestro el 27 de octubre de 1976, cuando junto a otros compaeros fue llevado a Arana, donde fue torturado.

Tras ser llevado luego a la comisara 5ta de La Plata, en abril de 1977 lo “blanquearon” y alojaron en la Unidad penal nmero 9 de La Plata, donde qued a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional que lo liber finalmente el 25 de junio de 1979.

Lpez, una vez fuera, se ocup de escribir y hasta graficar con dibujos en hojas sueltas y cuadernos los lugares donde haba estado cautivo; las personas que lo haban torturado y asent los nombres de sus compaeros de cautiverio.

Este registro le permiti al trabajador, al declarar en julio de 1999 en el Juicio por la Verdad de La Plata, dar detalles precisos sobre los centros clandestinos y sus torturadores.

Adems, dio cuenta sobre los crmenes que presenci, entre ellos el de Patricia Dell Orto y su esposo Ambrosio de Marco, hecho que le provocaba una profunda angustia cada vez que deba revivirlo.

“Patricia le gritaba no me maten, llvenme a una crcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, mi hija y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes si algn da encuentran el cadver o la cabeza, que tiene el tiro metido de ac y le sale por ac. Buum otro tiro”, cont Jorge Julio Lpez el 28 de junio de 2006, en el primer proceso oral y pblico que debi afrontar Etchecolatz, mientras sealaba el centro de su frente.

Temblando de emocin, Lpez record que en esa oportunidad pens: “Si un da salgo y lo encuentro a Etchecolatz, yo lo voy a matar, as pensaba pero despus me dije, qu voy a matar a una porquera de esa, a un asesino serial. Etchecolatz personalmente dirigi esa matanza”.

Lpez desapareci por segunda vez el 18 de septiembre de 2006, un da antes de que se difundiera la condena al genocida.

Ese da haba quedado con su sobrino Hugo Savegnago, para que lo pasara a buscar por su casa en Los Hornos para asistir al tribunal a escuchar la sentencia.

Sin embargo, sali de su casa antes de que llegara su sobrino, y segn testigos fue visto por ltima vez en la calle 66, donde su rastro se perdi.

Durante su cautiverio en el “Pozo de Arana”, Lpez no slo fue torturado por Etchecolatz, hecho ya juzgado, sino por Julio Csar Garachico, el otro imputado en el proceso oral y pblico que se iniciar el lunes.

Otro caso que se atribuye a Garachico y que ser analizado en este juicio es el secuestro y torturas sufridas por Francisco Lpez Muntaner (que permanece desaparecido), uno de los estudiantes secundarios secuestrados en el hecho conocido como “La Noche de los Lpices”, ocurrido en La Plata el 16 de septiembre de 1976.