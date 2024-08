JxC: gobernadores quieren ver al presidente por no cumplir “promesas”

El chat de los gobernadores de Juntos por el Cambio se encendió nuevamente en estos días y, en especial, ayer: un grupo logró coordinar una reunión virtual por Zoom para reconsiderar su posicionamiento político ante el Gobierno, a quien le endilgan el incumplimiento sistemático de promesas, a pesar de haber sido claves en la sanción de la ley Bases.

En este marco, se conectaron seis de los mandatarios provinciales. Hubo catarsis de broncas. Pero en particular incumplimiento de Vialidad nacional (falta de fondos para rutas nacionales en todo el país), la falta de garantías para adquirir endeudamiento en el exterior y la falta de obras públicas en general.

En ese contexto, se planteó la idea de pedir una reunión con el presidente Javier Milei para intentar reencauzar un vínculo que quedó dañado. A tal punto que hubo frases relacionadas a no cumplir con participar en el Consejo de Mayo hasta que no empiece a cumplir con las promesas que tenía con las provincias.

Según pudo reconstruir PERFIL, el clima era de desánimo –incluso más que de furia– con el Gobierno, del que, pensaban, podía ser un aliado.

En el Zoom estuvieron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut) y Alfredo Cornejo (Mendoza), entre otros

En un Zoom decidieron reclamar por obras y temas de gestión del Gobierno

“Queremos que a Milei le vaya bien, es un momento bisagra en la Argentina, y no podemos pasar de una frustración a otra”, le plantea a este diario uno de los gobernadores de JxC. “En mi caso me prometieron fondos para que pueda refinanciar obras de vivienda y aún no llegó nada”, agrega. “Pero todos están igual: aunque queramos hacernos cargo de la obra pública, siguen sin cumplir con lo que se comprometieron en Casa Rosada”, añade. Y concluye con un dato más: “En mi provincia no puedo tocar una ruta nacional, siquiera tapar un bache, y hay varias que no están en condiciones de seguir así. Están desfinanciando todo, incluso el mantenimiento de rutas”.

Con todo, ninguno quiere ir a un choque de frente con Milei. Básicamente por dos temas unidos: en primer lugar porque creen en el direccionamiento económico (la baja de la inflación, el superávit fiscal y financiero y en las desregulaciones que viene sosteniendo Nación). En segundo lugar porque en las diez provincias se da una particularidad distinta al de las otras: cada uno de los diez gobernadores tiene un solapamiento de imagen con el presidente libertario, sobre todo en lo que tiene que ver con las imágenes positivas.

Para colmo, ayer mismo, horas después del Zoom, el kirchnerista Ricardo Quintela de La Rioja, a través de uno de sus ministros, anunció que avanzaron en un convenio con “autoridades nacionales” para “reactivar la construcción de viviendas en la capital y el interior provincial”. Una suerte de cachetada para los gobernadores dialoguistas.