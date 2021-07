JxC lamentó que para la creación del DNI no binario “se omitió al Congreso” – NCN

En las últimas horas el Gobierno anunció la creación del DNI no binario, con el objetivo de que en la Argentina se siguen ampliando los derechos respecto a las identidades de género. Sin embargo, la oposición en el Congreso de la Nación mostró su malestar tras el decreto presidencial.

En concreto, el gobierno de Alberto Fernández puso en marcha del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben ni como femeninas ni como masculinas.

De esta manera, la Argentina se transforma en el primer país de Latinoamérica que habilita a través del nuevo decreto la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo “sexo” del DNI, en línea con la modificación que ya han llevado adelante otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

El uso de la “x”, que ya ha sido aceptado por OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), comprende las acepciones no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado, y otras identificaciones que no estén incluidas en el esquema tradicional.

Sin embargo, tras el anuncio del Presidente, desde Juntos por el Cambio salieron a exponer sus quejas y se lamentaron porque se omitió al Congreso.

La molestia se da porque el Gobierno presentó el “Documento Nacional de Identidad para personas no binarias” a través de un decreto, y desde Juntos por el Cambio sugirieron que tendría que haber sido por ley.

“Lamento la omisión del Congreso en esto porque la regla según la cual los Derechos Humanos le pertenecen a los pueblos no a los gobiernos, no se debería quebrar”, lamentó la diputada nacional de JxC, Carla Carrizo.

Y añadió: “Esto por un principio básico pero clave: en democracia los derechos no se agradecen ni se conceden; sólo se garantizan por ley”, sentenció.

Hace un año @joacovilla_ explicaba la necesidad de avanzar en DNIs no binarios y destacaba el proyecto de @JosefaMendo. Lamento la omisión del Congreso en esto porq la regla según la cual los Derechos Humanos le pertenecen a los pueblos no a los gobiernos, no se debería quebrar — Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) July 21, 2021

Además de la molestia de la oposición, el propio Presidente sufrió un momento incómodo al momento de anunciar el DNI no binario.

En pleno acto, Valentine Machado, quien recibió su DNI no binario de manos de Gómez Alcorta, le reclamó por la nomenclatura con la que debió identificarse en su nuevo documento y mostró su remera con el mensaje: “No somos una X”.

“No somos una X. Mi sentimiento interno no es una X. Lo quiero dejar bien claro”, gritó alguien más desde el sector de invitados al evento, sosteniendo un cartel con el mismo mensaje que portaba la remera de Machado.

Tras el reclamo de los presentes, Alberto Fernández le contestó:

“Estoy seguro de que hay otras formas, pero están incluidas dentro de esa X, que es una convención internacional que nos permite abrir derechos dentro de los límites de las convenciones internacionales”.