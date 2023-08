JxC pone en juego su estrategia en la ley de alquileres

Tan solo un mes y medio pasó desde aquel compromiso que sellaron diez espacios de la oposición para llevar al recinto el debate de la modificación de la ley de alquileres, pero el escenario político es completamente distinto que en ese momento.

El triunfo en las primarias de La Libertad Avanza sumado a la contundente devaluación del peso después de las elecciones y la inflación enrarecieron el escenario parlamentario y dejaron a la sesión al borde del fracaso, aunque finalmente se logró llegar a un principio de entendimiento para sesionar este miércoles 23 de agosto.

La maniobra está encabezada por Juntos por el Cambio que quiere dar marcha atrás con una ley impulsada durante la gestión de Mauricio Macri, pero no reúne por sí mismo el número suficiente para el quórum. Con la incorporación al espacio de José Luis Espert, JxC tiene ahora 117 legisladores propios. El viernes también confirmó que se sumarán al inicio de la sesión los tres referentes de Córdoba Federal y se espera que lo hagan, aunque aún no se expidieron, los integrantes del resto del Interbloque Federal.

La Libertad Avanza, con Javier Milei y Victoria Villarruel, sumados a Carolina Píparo que tiene un monobloque firmaron el documento en el que se pedía convocar a una sesión post PASO por lo que también se desprende que estarían para dar el quórum. Sin embargo, el lugar protagónico que ganó Milei después de las PASO motivó ciertas dudas sobre cuál será su posición final. LLA pregona el libre mercado por lo que rechaza cualquier intervención estatal sobre los alquileres.

En ese sentido, su apuesta tenía que ver con la derogación de la Ley Lipovetsky para, al menos, volver a la situación anterior que no era ideal, pero al menos no generaba la distorsión con el texto en vigencia. Lo cierto es que la derogación hoy no es una posibilidad, porque ningún proyecto con esa propuesta tiene despacho de la Comisión de Legislación General, con lo cual necesitaría dos tercios para ser tratado en el recinto directamente el miércoles, tal como lo intentó Hernán Lombardi en la última sesión del 5 de julio (113 votos negativos contra 102 afirmativos). El diputado del PRO, junto con la radical Karina Banfi están entre los negociadores internos para avanzar con el tema, ahora bajo la mirada de Patricia Bullrich, ganadora de la primaria presidencial.

La estrategia de JxC tiene varios pasos a cumplir, por lo que todavía no hay total certeza sobre su éxito. Primero debería llegar a los 129 diputados sentados en sus bancas, una empresa no menor en época electoral. Luego tiene que lograr los votos para rechazar el dictamen de mayoría que obtuvo el Frente de Todos en comisión en junio de 2022. Una vez que esto se haya cumplido, recién se podrá tratar el dictamen de minoría al que planean incorporar algunas modificaciones. La incorporación de cláusulas que muchos consideraron extremas, como la posibilidad de actualizar los precios de los alquileres de manera trimestral fue lo que hizo que ni siquiera JxC lograra el consenso interno para tener una postura unánime en el recinto. La idea ahora es modificar ese artículo y dejar una redacción más “soft”, sin mayores precisiones sobre los plazos. También se apuntará a volver a contratos de dos años y no de tres como en la nueva normativa. Los cambios finales se conocerán recién en el recinto, una vez que esté cerrada la negociación con el resto de los actores que no desconocen que este es un tema especialmente sensible para el bolsillo de los votantes.