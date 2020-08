JxC ratificó que no la debatirá de forma remota – NCN

En una reunión virtual que realizó la cúpula opositora, en la que participó hasta el propio expresidente Mauricio Macri, la coalición Juntos por el Cambio acordó no debatir la reforma judicial impulsada por Alberto Fernández, y además, no prorrogará el acuerdo de sesionar de forma mixta en Diputados de manera mensual, sino que pedirán acordar la sesión remota «por cada sesión» para poder llegar al recinto solo con temas acordados, en los que no entrará el proyecto del Ejecutivo para reformar la Justicia.



La oposición ratificó que no debatirá de manera remota el proyecto de reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández. Así lo acordaron luego de una reunión virtual que realizó ayer 10/08 la cúpula opositora, en la que el propio expresidente de la nación, Mauricio Macri, le pidió a sus aliados que frenen el proyecto del oficialismo.

Lo que busca entonces la oposición es volver al Congreso de forma presencial, y mientras tanto, solo debatirán de forma remota temas sanitarios o económicos que tengan que ver con el contexto de la pandemia del coronavirus.

Actualmente, en Diputados los plazos están vencidos para seguir sesionando de manera mixta -la mayoría lo hace virtualmente y un pequeño grupo de forma presencial-, por lo que ahora, lo que propondrá Juntos por el Cambio es que ya no haya prórrogas mensuales, sino por cada sesión, con el fin de que solo se llegue a debate en el recinto con temas consensuados.

Los senadores nacionales de Juntos por el Cambio también harán lo propio, y cuando concluya el plazo que vence a fines de septiembre, tampoco renovarán el acuerdo para sesionar de forma remota y así tratar de ponerle un freno a la reforma judicial.

La oposición en el Congreso se niega a debatir la reforma judicial de Alberto Fernández por muchos temas, en principio, Juntos por el Cambio considera que «no es prioridad» y que el país atraviesa un contexto de pandemia que agravó la crisis económica y está complicando la situación sanitaria, por lo que no entienden la premura de Fernández de tratar el proyecto de reforma judicial.

En ese sentido critican al Gobierno, que prometió hace ya dos semanas que presentaría 60 medidas económicas para reactivar el país y todavía no lo hizo «pero sí introdujo el proyecto de reforma judicial, la verdad no se entiende», dicen desde la oposición.

También alegan que para debatir un proyecto «de tal magnitud», se necesita estar «personalmente», y cuestionaron algunas fallas del sistema remoto, que desde el oficialismo dicen que «no es verdad».

Además, Juntos por el Cambio rechaza la reforma judicial porque se queja sobre el costo fiscal anual que tendrá este proyecto de ser aprobado.

Y por último, también temen que el proyecto sea para «garantizar la impunidad de la familia Kirchner».