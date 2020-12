JxC solicita informe sobre destino de fondos para el sector energético del “Impuesto a grandes riquezas” – NCN

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre cada uno de los programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, a los que se refiere el Proyecto de Ley “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” también conocido como “Impuesto a las grandes riquezas”.

Este gravamen excepcional que plantea el Proyecto de Ley tiene por finalidad financiar aparentes necesidades públicas que no estarían claramente definidas en el mismo.

Del total recaudado, un 25% tendrá como destino programas y proyectos aprobados por la Secretaría de Energía de la Nación, que se implementarán a través de Integración Energética Argentina S.A., que a su vez acordará con YPF S.A. su ejecución. Por tal motivo, es imprescindible que se le brinde a la ciudadanía información detallada de cómo y en qué invertirán los fondos ambas Sociedades Anónimas.

Este pedido de informe, presentado por la diputada Jimena Latorre, además destaca que durante el año 2020 no ha sido definido el rumbo en materia energética, siendo un año crítico en la materia y que los pronósticos auguran una crisis estructural en todo el sistema energético nacional. A ello se le agrega que no se han logrado efectivizar las reuniones de la Comisión de Energía y Combustibles en la Cámara de Diputados, con el agravante de que no se ejerció la fiscalización parlamentaria del desempeño del Poder Ejecutivo Nacional, ni de los entes de control que se encuentran intervenidos, como ENARGAS y el ENRE. Asimismo, recientemente se ha impugnado la resolución de la Presidencia de la Cámara que designa las autoridades de la Comisión de Energía, por no cumplir con los requisitos formales establecidos en el Reglamento.

Acompañan a Latorre en su pedido sus pares Alfredo Cornejo, Gabriela Lena, Gustavo Menna, Claudia Najul, Federico Zamarbide, Juan Martín, Aida Ayala, Gonzalo del Cerro y Ximena García.

