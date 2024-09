Kamala Harris deposita sus esperanzas para ganar las elecciones en siete estados

Las elecciones en Estados Unidos entran en la recta final. El debate electoral de este martes en el que todos los análisis y encuestas han dado como ganadora a Kamala Harris ha sido el empujón necesario para el Partido Demócrata. La vicepresidenta, que antes del cara a cara ya iba por encima en los sondeos de proyección de voto, encara ahora unas semanas decisivas en las que se centrará en convencer a los indecisos. En especial a aquellos que escogerán su papeleta en los llamados swing states o estados bisagra, donde los votantes tendrán la llave de la Casa Blanca.

La carrera electoral sigue estando reñida. Los datos publicados en FiveThirtyEight y The New York Times dan una diferencia entre ambos candidatos de un 3%, situando a la demócrata con un 49% frente al 46% del republicano. Lo que supone que Trump habría perdido un punto en los últimos días. Sin embargo, ganar en porcentaje de voto no asegura nada en las elección de Estados Unidos. Frente al sistema de voto español, que es proporcional, en EEUU se usa el sistema mayoritario, conocido como The Winner Takes It All (el ganador es lo lleva todo). Esto significa que el candidato que gane en un estado se lleva todos los asientos en juego, aunque la victoria sea por un único voto.

Es por ello que los candidatos evitan gastar mucho dinero o realizar visitas a estados en los que saben que van a ganar por una gran diferencia o que históricamente siempre han perdido. Es en este punto donde entran en juego los swing states, llamados así al no tener una tendencia clara de voto. Estos estados bisagra pueden cambiar en cada elección, ya que hay algunos que en el pasado han sido demócratas o republicanos pero que en las últimos comicios han ido cambiando y se suman a aquellos que pueden virar tanto para un candidato como para otro. En estas elecciones los estados considerados clave serán siete: Pensilvania, Georgia, Wisconsin, Míchigan, Arizona, Nevada y Carolina del Norte. Hay otros como Florida en el que, aunque la tendencia actual le da la victoria a Trump, hay voces demócratas que consideran que también podría diputarse.

«Esta carrera (electoral) se va a reducir a unos 1.000 votos probablemente». Así de contundente se ha mostrado tras el debate electoral el senador demócrata por Nueva Jersey, Cory Booker, en declaraciones a CNN: «Todo el mundo tiene las manos en la masa (…) Tenemos una campaña que no da por sentado ningún voto«. El equipo de Harris sabe de la importancia de estas ocho semanas para aumentar la ventaja y evitar que uno de estos estados eche por tierra la esperanza demócrata.

¿Quién gana en los estados clave?

Según el agregador FiveThirtyEight, actualmente Trump está por encima de Harris en Arizona (que reparte 11 votos) y Georgia (16 votos), aunque como ocurre con Nevada (6 votos) en el que Harris está ligeramente por encima, tanto Arizona como Georgia tienen un escaso margen para Trump. La vicepresidenta gana en Míchigan (15 votos) por dos puntos, Carolina del Norte (16 votos) por un punto, Pensilvania (19 votos) por uno y Wisconsin (10 votos) por un margen de dos puntos.

Aprovechado la buena sintonía tras el debate, la vicepresidenta anunció mítines en Pensilvania y Carolina del Norte, con el objetivo de generar «más apoyo, impulsar el entusiasmo y llegar a los votantes que decidirán estas elecciones», dijo el equipo de Harris. La número dos de Biden ha acudido a los condados de Johnstown y Wilkes-Barre, en Pensilvania, donde el expresidente Trump ganó en las elecciones de 2016 y 2020. El objetivo de estos eventos es llamar al voto de la clase trabajadora y los latinos de la región, sobre todo teniendo en cuenta que es el estado bisagra que más votos aporta, con un total de 19 de los 270 totales a los que tiene que aspirar para llegar a la mayoría necesaria para gobernar.

Además, la campaña de Harris ha vuelto esta semana también a Carolina del Norte por novena vez en este año. Históricamente este estado se suele decidir con un estrecho margen y hace cuatro años los votantes dieron su apoyo a Trump en un ajustado recuento. Las campañas de Harris y Trump han aumentado los gastos en publicidad en esta región, conscientes de la importante de los 16 votos que hay en juego. Durante el mitin de este jueves en Charlotte y Greensboro, la vicepresidenta se burló de Trump por haber dicho en el debate que tiene «un concepto de plan» para la sanidad pública, pese a reconocer que mantendrá el Obamacare hasta que lo tenga desarrollado. Harris advirtió que las presidenciales estarán «muy ajustadas» y que los demócratas están en «desventaja» porque Trump tiene el apoyo de varios grupos de poder.

De los estados disputados en los que el expresidente está por encima en las encuestas destaca Arizona, donde temas como la inmigración juegan un papel fundamental, por lo que podría ser uno de esos lugares en los que veamos más a Trump que a la vicepresidenta. La campaña del magnate se ha basado en la criminalización de la inmigración irregular, a la que llama «terrorista» y de la que ha lanzado bulos como el de esta semana en el debate presidencial, cuando acusó a los haitianos que residen en Springfield (Ohio) de comerse las mascotas de los ciudadanos de esta localidad.

Aunque algunos estados ya han abierto el plazo para votar por anticipado o por correo, ambos candidatos se juegan su futuro en ocho semanas. El cinco de noviembre se decidirá si el optimismo generado en torno a Harris ha sido solo un espejismo o, por el contrario, en enero tomará posesión la primera mujer presidenta de Estados Unidos.