Kamala Harris le pidió a la sociedad que se ‘ponga de pie’ para frenar el uso de armas

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, abogó este domingo por la prohibición de las armas de asalto al sostener que se trata de «un arma de guerra que no tiene cabida en la sociedad civil» y sostuvo que en Estados Unidos «los asesinatos sin sentido tienen que parar».

Harris realizó estas declaraciones a la prensa estadounidense tras asistir al último funeral de una de las diez personas asesinadas el 15 de mayo en la localidad neoyorkina de Buffalo.

Además, en su Twitter, apuntó que «los asesinatos sin sentido con armas tienen que parar. El Congreso debe tomar medidas y tener el coraje de garantizar que estos ataques no vuelvan a ocurrir».

En ese marco, pidió «ampliar las verificaciones de antecedentes» y «renovar la prohibición de armas de asalto y cargadores de gran capacidad».

The senseless killings from guns have to stop. Congress must take action and have the courage to ensure these attacks do not happen again. Expand background checks. Renew the ban on assault weapons and high-capacity magazines. Get this done. pic.twitter.com/NVPKBcyOw2

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 28, 2022