Kansas votó a favor de mantener el derecho al aborto

Los habitantes del estado de Kansas votaron el martes por la noche a favor de mantener el derecho al aborto, en la primera consulta popular sobre el tema desde que la Corte Suprema de Estados Unidos pusiera fin en junio al derecho federal a ese procedimiento.

Entretanto, el presidente Joe Biden buscará contrarrestar este miércoles con la firma de una nueva orden ejecutiva que permita facilitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

En la votación del miércoles, el estado conservador del Medio-Oeste rechazó una enmienda que habría eliminado el derecho constitucional de estado con el objetivo de devolver a los legisladores la reglamentación del procedimiento.

Esta enmienda, conocida como Valora a Ambos (a la madre y al bebé), había sido presentada en la Legislatura estatal, dominada por los republicanos.

La votación era ampliamente vista como un test para el derecho al aborto en todo el país, ya que las legislaturas dominadas por los republicanos se han apurado a imponer prohibiciones estrictas del procedimiento tras la decisión de la Corte Suprema de derribar la sentencia del caso Roe vs Wade de 1973, que garantizó el derecho en todo el país.

Defensores del derecho al aborto celebraron la victoria.

Momentos después del cierre de las urnas, el secretario de Estado de Kansas, Scott Schwab, que supervisó las elecciones, declaró que la participación fue de al menos el 50%, una cifra esperada para este tipo de comicios, informaron medios locales.

El presidente Biden aplaudió la decisión: «Los residentes de Kansas usaron sus voces para proteger el derecho de las mujeres a elegir y al acceso a la atención médica reproductiva», escribió el martes por la noche en Twitter.

«Es una importante victoria para Kansas, pero también para todo estadounidense que crea que las mujeres deben ser capaces de tomar sus propias decisiones de salud sin interferencia del Gobierno», tuiteó.

En un comunicado aparte, instó al Congreso a «escuchar la voluntad del pueblo estadounidense» y aprobar un proyecto de ley que codifique el derecho al aborto».

Tonight, Kansans used their voices to protect women’s right to choose and access reproductive health care.

It’s an important victory for Kansas, but also for every American who believes that women should be able to make their own health decisions without government interference.

— President Biden (@POTUS) August 3, 2022