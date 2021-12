Kate Middleton sorprende tocando el piano en un concierto de Navidad

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, ha sorprendido a todos esta Nochebuena al sentarse frente al piano para acompañar a Tom Walker en su actuación para el especial de Navidad Royal Carols: Together At Christmas emitido por la cadena británica ITV, informa el Daily Mail.

Juntos interpretaron el nuevo single navideño del artista, For Those Who Can’t Be Here (Para aquellos que no pueden estar aquí), que recuerda a quienes ya no podrán celebrar las fiestas navideñas junto a sus familiares, especialmente ahora durante la pandemia de coronavirus que continúa asolando el mundo.

El cantante ha revelado que la escribió pensando en su madre y en el reciente fallecimiento de su abuelo. Además, «la base de la canción es que todos los años, alrededor de la mesa, mi abuela levanta una copa y dice ‘esto es por los que no pueden estar aquí este año, tomemos un pequeño momento para recordarlos», contó.

La actuación fue grabada el pasado 8 de diciembre a la luz de las velas en la Sala Capitular de la Abadía de Westminster y no fue la única con la que contó el programa. Las cantantes Leona Lewis y Ellie Goulding, el actor Tom Felton y la periodista Kate Garraway fueron también algunos de los invitados sorpresa.

Participar en el acto como música fue idea de la propia Kate Middleston, que se decidió a invitar a Walker tras escucharle cantar Leave a Light On en un acto benéfico en apoyo a quienes tienen problemas con las drogas y el alcohol al que ambos acudieron.

«Ensayamos la canción como nueve veces», ha narrado el cantante, que ha definido a la duquesa como «una música increíble» y una persona «con mucho talento, amable, cariñosa y encantadora». Además, ha señalado que fue «un día increíble» y «una locura» poder actuar junto a ella.