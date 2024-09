Keir Starmer revela el verdadero motivo por el que quitó el retrato de Margaret Thatcher: «No es por ella»

La pasada semana se desató una polémica en Reino Unido después de que trascendiera que el primer ministro laborista sir Keir Starmer decidiera cambiar de ubicación el famoso cuadro de Margaret Thatcher en el 10 de Downing Street, por considerarlo «inquietante».

Ahora, el premier, que asumió el cargo el pasado mes de julio, ha dado explicaciones de por qué ha movido de sitio el retrato de la que fuera su antecesora en el cargo entre 1979 y 1990 y que colgaba en el estudio principal de la residencia oficial.

«Uso el estudio para leer tranquilamente casi todas las tardes... cuando hay un trabajo difícil», dijo Starmer en declaraciones a la BBC recogidas por el Daily Mail.

«En realidad, no se trata de Margaret Thatcher. No me gustan las imágenes ni las fotografías de gente mirándome fijamente«, prosiguió el líder laborista.

«Ha sido así toda mi vida. Cuando era abogado solía tener fotos de jueces. No me gusta. Me gustan los paisajes«, agregó sir Keir, que dijo también que «este es mi estudio, es mi lugar privado donde trabajo. No quería una foto de nadie».

El cuadro de Margaret Thatcher llegó a Downing Street en 2009, cuando el primer ministro laborista Gordon Brown lo encargó. Desde ese momento ha formado parte de la decoración del edificio, y para muchos dirigentes, es un símbolo de los logros alcanzados por la conservadora.