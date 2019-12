Kicillof acusó a oposición de “agitar fantasmas” para no tratar la ley – Télam

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acusó a la oposición de “agitar fantasmas y mentir” para no permitir el tratamiento del proyecto de Ley Impositiva 2020 y generar un “show político” y advirtió que “no aceptará extorsiones para aprobar leyes”.

“Estamos ante una situación penosa y una actitud irresponsable de la oposición. La actitud de ayudar a un nuevo gobierno les duró 9 días, nos dejaron una Provincia arrasada y no ayudan; dicen estar defendiendo a los sectores que ellos llevaron al desastre pero sólo buscan un oportunismo político, querían este show político”, dijo Kicillof.

El mandatario ofreció una conferencia de prensa en la sede de la Gobernación bonaerense en La Plata, a pocas horas de que la oposición no diera quórum y se cayera la sesión del Senado donde debía tratarse la el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial el 24 de diciembre último.

El gobernador remarcó que “se cayó el tratamiento de la ley Impositiva mientras había una cadena nacional para decir que esto -el proyecto de ley- era un ´impuestazo´, y no, no hubo impuestos por encima de la inflación, hubo correcciones mínimas pero la oposición está defendiendo al sector más concentrado y rico de la economía, que es su base electoral”.

“Ya lo explicamos 20 veces, nadie se está desayunando de esto, salvo los que miraban la tele y leían los zócalos que hablaban de ´impuestazo´: hasta el 73 por ciento de los contribuyentes del Inmobiliario pagarán menos de 2 mil pesos anuales y hasta el 94 por ciento menos de 7.500 pesos anuales”, precisó.

Remarcó que “estamos sin ley, lo lograron; sigan agitando fantasmas del 75 por ciento de incremento que sólo afecta a 200 propietarios de campos de 2.000 hectáreas; nunca quisieron negociar querían este hecho político”.

Kicillof subrayó que “solo un 6 por ciento pagará más de 7.500 pesos anuales, que si los paga en una sola cuota recibe un descuento del 20 por ciento con lo que se ajusta a la inflación”, mientras reconoció que “ya hay problemas por no tener esta ley Impositiva, porque de hecho no se están emitiendo las boletas (para su pago)”.

También adelantó que el proyecto “lo estaremos presentando próximamente por la Cámara de Diputados bonaerense” para ser aprobado entre los días 7 y 9 de enero próximos.

Kicillof brindó una conferencia de prensa junto a la vicegobernadora, Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados Federico Otermin, poco después que se cayera la sesión y que la oposición de Juntos por el Cambio dijera que no buscaban dificultar la gobernabilidad sino seguir trabajando para lograr una ley “por consenso” que eliminara incrementos del 75 por ciento.

“No se camuflen más en defensores de la clase media, que hoy gracias a (Mauricio) Macri y a (María Eugenia) Vidal la clase media es más chica”, sostuvo Kicillof, y advirtió que “este gobernador no aceptará extorsiones para aprobar leyes, y menos mentiras” y remarcó que la oposición “nunca quiso negociar”.

Tras detallar las varias reuniones mantenidas por sus ministros y equipo técnico económico con legisladores de la oposición para explicar los alcances del proyecto impositivo, Kicillof precisó que “hoy teóricamente había una nueva reunión a las 10.30, no vinieron, esperamos 4 horas y no vinieron, y por algún motivo que desconozco, y no pude hablar con la ex gobernadora (María Eugenia Vidal) no votaron y se cayó la ley”.

“Es muy injusto que un sector político que gobernó para ricos ahora defienda los intereses para los más ricos de la Provincia. Hubieran defendido antes a la clases media, pero expulsaron a la clase media, la arrojaron a la banquina y ahora salen a decir que la están defendiendo porque no podemos recargar a un 6 por ciento (de contribuyentes) que pagaría (aumentos de) más de 7.500 pesos anuales”, cuestionó.

El gobernador además criticó la cobertura periodística al asegurar que hay medios con “doble vara” al advertir que “el intendente de La Plata (Julio Garro)y (el jefe de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez) Larreta fijaron aumentos muy altos de tasas, hasta un 80 por ciento de la tasa de los Servicios Urbanos Municipales en el caso de Garro y (esos medios) no hablan de impuestazo”.

Luego de fracasar la sesión, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, acusó a la oposición de “no tener voluntad de discutir” el proyecto de Ley Impositiva y advirtió que “si no se aprueba esta ley no sé de dónde sacaremos el dinero que se necesitaba para hacer frente a las emergencias” y a los pagos de deuda pendientes.

“No entendemos bien por qué (la oposición) no se sientan a discutir con nosotros, ni siquiera sabemos cuál es el interlocutor válido para discutir; aparecieron diputados, intendentes del conurbano, intendentes de la zona Norte, de la Zona Sur, instrucciones que venían de París, o de otros lugares”, remarcó Bianco en alusión al actual destino turístico de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Bianco advirtió que “el año próximo tenemos que hacer frente a vencimientos de deuda por 200 mil millones de pesos, y como quedan las cuentas vamos a tener proyectado un déficit de otros 200 mil pesos, y no sé de dónde vamos a sacar el dinero si no nos aprueban la ley impositiva”.